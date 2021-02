Credit Agricole: zdalne otwarcie rachunków dla biznesu i rolników

Dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolników indywidualnych Credit Agricole wprowadził w pełni zdalny proces otwierania Konta Biznes. Rozwiązanie jest dostępne dla przedsiębiorców i rolników posiadających aktualne dane w bazach rejestrowych CEIDG i GUS. Do uruchomienia konta wystarczy urządzenie mobilne z aparatem, dowód osobisty i połączenie z internetem. Bank wykorzystuje nową technologię umożliwiającą potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą biometrii twarzy oraz weryfikację autentyczności dowodu osobistego.

- Możliwość otwarcia konta biznesowego zdalnie, bez obowiązku wizyty w oddziale to odpowiedź na potrzeby klientów. To także korzystanie z możliwości, jakie daje świetnie rozwijający się rynek nowych technologii. Biometria, którą stosujemy, nie tylko przyśpiesza procesy, ale jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo dostępu do naszych usług – mówi Mateusz Twaróg, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu w banku Credit Agricole.

Klienci, którzy zdecydują się na założenie Konta Biznes za pomocą nowej aplikacji, będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji ważnej do 31 marca br. Za prowadzenie konta nie będą pobierane opłaty przez 12 miesięcy. Aplikacja dostępna jest dla klientów w sklepach App Store i Google Play. Cały proces zakładania konta odbywa się zdalnie.

- Jako bank w 100% ludzki i w 100% cyfrowy cały czas dbamy o relacje z naszymi klientami, a jednocześnie pracujemy nad dostosowaniem trendów technologicznych do ich oczekiwań. Wprowadzane przez nas rozwiązania ułatwiają zarządzanie finansami i pozwalają skupić się na najważniejszym, czyli na prowadzeniu swojego biznesu – podkreśla Mateusz Twaróg.

Aplikacja CA24 Otwórz Konto Biznes to kolejny krok w kierunku automatyzacji procesów bankowości w Credit Agricole. W grudniu 2019 r. bank wprowadził taką funkcjonalność dla klientów indywidualnych. W przyszłości obydwa programy będą zintegrowane z bankowością mobilną banku.

Konta dla klientów biznesowych i rolników oferowane przez Credit Agricole wyposażone są w szereg udogodnień ułatwiających zarządzanie finansami, od nowoczesnego eBanku, po przez aplikację mobilną CA24 Mobile do zarządzania kontem firmowym, płatnościami, oszczędnościami i kredytami, po usługi takie jak Google Pay i Apple Pay. Bank cały czas upraszcza formalności, rozwija procesy typu preapproved, zwiększa dostępność oferty kredytowej w kanałach zdalnych. Dzięki działaniom podejmowanym wspólnie ze spółkami Grupy CA klienci otrzymują dostęp do szeregu niezbędnych produktów i usług. Pracownicy banku na bieżąco śledzą również trendy i zmiany przepisów, które dotyczą przedsiębiorców i wprowadzają w odpowiedzi na nie atrakcyjne oferty dla branż, np. zaopatrzenie w kasy fiskalne online.