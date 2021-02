Nowa bezgotówkowa placówka Credit Agricole we Wrocławiu

Najnowsza, flagowa placówka Credit Agricole mieści się w nowym budynku na rogu ulicy Legnickiej i Poznańskiej. Nie ma w niej kas, a doradcy nie przyjmują, ani nie wypłacają gotówki. Klienci mogą to zrobić samodzielnie w strefie samoobsługowej – we wpłatomatach i bankomatach. Pracownicy oddziału mają więcej czasu na załatwianie bardziej skomplikowanych spraw klientów i przygotowywanie dla nich indywidualnie dopasowanej oferty. Uczą także klientów bezpiecznego korzystania z narzędzi bankowości elektronicznej i mobilnej.

Klient pod szczególną uwagą

- To kolejny etap budowania nowoczesnej bankowości w Polsce i odpowiedź na zmiany w sposobie korzystania z finansów przez klientów banków. Cały czas rozwijamy nasze kanały bankowości zdalnej i zachęcamy klientów do korzystania z banku przez Internet lub telefon. Ale słuchamy także tych, którzy, którzy potrzebują bezpośredniego kontaktu z doradcą w placówce, zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych spraw. Mamy świetnych, doświadczonych pracowników, którzy potrafią uważnie słuchać i rzetelnie doradzać najlepsze rozwiązania. Tego w Internecie nie ma – wyjaśnia rzecznik banku Przemysław Przybylski.

W IV kw. 2018 r. z bankowości elektronicznej aktywnie korzystało 17,2 mln osób, tymczasem w podobnym okresie 2020 r. było to 19,5 mln użytkowników. Wciąż jednak wiele osób nie korzysta z nowoczesnych narzędzi, takich jak aplikacje mobilne, z obawy przed ich skomplikowaną obsługą, albo z powodu braku zaufania do bezpieczeństwa operacji wykonywanych samodzielnie. Dlatego, w nowej placówce Credit Agricole doradcy zostali wyposażeni w tablety, na których pokazują klientom funkcje serwisów i wyjaśniają krok po kroku, jak bezpiecznie wykonywać poszczególne operacje.

- Jesteśmy nowoczesnym bankiem skupionym na ludziach. Mamy jedną z najlepiej ocenianych w Polsce bankowych aplikacji mobilnych i jedną z najszerszych na rynku ofert obsługiwanych płatności mobilnych. A równocześnie nasi doradcy potrafią słuchać i nawiązywać głębokie i długotrwałe relacje ze swoimi klientami. Klienci naprawdę to doceniają – podkreśla Przybylski.

Nowy wystrój, miłe wnętrza

Nowa placówka przy ul. Legnickiej zaprojektowana została na podstawie opinii zgłaszanych przez klientów banku. Kluczowym elementem wystroju są wygodne, ciemnozielone kanapy przy stanowiskach obsługi. Ich wysokie oparcia tłumią rozmowy klienta z doradcą i nie pozwalają nikomu zaglądać przez ramię. W lokalu są też zamykane, szklane pokoje do dłuższych rozmów i przestronna poczekalnia z siedziskami dla klientów. Wszystkie meble i elementy wykończenia wnętrza wykonane zostały z materiałów przyjaznych środowisku. Wystrój dopełnia dyskretne oświetlenie i delikatna muzyka tląca się z głośników. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10-17.

- To już kolejna w Polsce nasza placówka zaprojektowana w ten sposób. Wiemy, że klienci dobrze się w nich czują i chętnie wracają – Agnieszka Ławniczak, dyrektor Zespołu Placówek Bankowych we Wrocławiu. – Zapraszamy do nas wszystkich klientów z Wrocławia i okolic. Można po prostu zajrzeć z ulicy lub umówić się wcześniej na spotkanie poprzez aplikację Booksy.

Pani dyrektor podkreśla, że bank bardzo dba o bezpieczeństwo pracowników i klientów w placówce. Na stanowiskach doradców znajdują się przesłony antywirusowe z plexi. Do dyspozycji wszystkich odwiedzających jest płyn do dezynfekcji rąk, a pracownicy banku stale noszą maseczki, tak samo jak klienci. – Stosujemy też specjalne standardy obsługi w placówce. Chcę podziękować klientom za wyrozumiałość i za to, że pomagają nam dbać o zdrowie nas wszystkich – dodaje Agnieszka Ławniczak.

Bank zachęca wszystkich mieszkańców Wrocławia i okolic do przenoszenia swoich rachunków do Credit Agricole. Do końca marca każdy, kto przeniesie tu konto z innego banku, może dostać do 200 zł premii w gotówce. Przenoszenie jest bardzo proste – wystarczy odwiedzić dowolną placówkę Credit Agricole i wypełnić wniosek oraz pełnomocnictwo. Doradca bankowy załatwi wszystkie formalności, łącznie z poinformowaniem pracodawcy o nowym numerze rachunku do przelewania wynagrodzenia.