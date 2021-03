Setna placówka partnerska banku Credit Agricole otwarta

Bank Credit Agricole aktywnie rozwija sieć franczyzy. W roku 2020, mimo pandemii, udało się uruchomić 54 punkty obsługi. Rozwój sieci partnerskiej był jednocześnie doskonała okazją do odświeżenia modelu pracy poprzez dokonanie zmiany wizualnej we wszystkich placówkach partnerskich, a także rozszerzeniu dostępnych usług dla klientów. W marcu 2021, w Aleksandrowie Kujawskim, ruszyła setna placówka partnerska banku. Dzięki temu Credit Agricole będzie mógł być bliżej swoich klientów.

- Bardzo cieszymy się z otwarcia naszego setnego oddziału prowadzonego przez partnera. Zgodnie z dewizą Credit Agricole „Codziennie działamy na rzecz naszych klientów oraz społeczeństwa” i założeniem, że jesteśmy bankiem w 100% digital i w 100% ludzkim, chcemy być blisko naszych klientów. Dlatego rozwijamy się także pod kątem rozszerzania sieci placówek partnerskich, szczególnie w małych miejscowościach, umożliwiając dostęp do bankowości szerokiemu gronu klientów – mówi Mirosław Ziółkowski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Placówek Partnerskich w banku Credit Agricole.

Credit Agricole ma 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu placówek partnerskich. Są one szansą dla osób przedsiębiorczych, które samodzielnie chcą prowadzić biznes w sektorze finansów. Dzięki współpracy z jedną z największych grup kapitałowych na świecie – Credit Agricole, partnerzy mają dostęp do szerokiej bazy wiedzy i doświadczenia. Placówki franczyzowe otwierane są przy merytorycznym i operacyjnym wsparciu banku. Oferują one szeroką gamę produktów i usług finansowych osobom fizycznym.

- Otwarcie placówki partnerskiej we współpracy z Credit Agricole jest dla mnie ważnym i ciekawym przedsięwzięciem zawodowym. Razem zaproponujemy klientom atrakcyjne produkty, a także profesjonalną obsługę. Wierzę, że stworzymy miejsce dla mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego, w którym będzie można w przyjaznej atmosferze porozmawiać o finansach – podkreśla Agnieszka Pomianowska, partner Credit Agricole.

W ciągu najbliższych dwóch lat bank chce zaakcentować swoją obecność w około 200 miejscach w Polsce w ramach placówek franczyzowych. Credit Agricole zakłada transformację istniejących placówek CA Ekspress, wybranych placówek własnych a także ulokowanie się w miejscach, gdzie widoczny jest potencjał.