Credit Agricole zaprasza na edukacyjny cykl o finansach kobiet

Mimo że, jak wynika z badania „Polki a finanse” przeprowadzonego przez Credit Agricole wspólnie z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna, kobiety czują się niezależne finansowo (71 proc.), oszczędzają (80 proc.) i dokładnie planują wydatki (79 proc.), to większość z nich (54 proc.) nie ma dużej wiedzy o pieniądzach. Credit Agricole postanowił to zmienić i zorganizował cykl godzinnych transmisji na żywo (live) o finansach kobiet.

Cykl #wyzwanieoszczędzanie dla kobiet składa się z czterech spotkań. Każde ze nich będzie poświęcone innemu tematowi, a w ich trakcie będzie można zadawać pytania. Na pierwszy live bank zaprasza 8 marca, w Dniu Kobiet. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest niezależność finansowa i jak ją sobie zapewnić, jak stworzyć budżet domowy i jak zadbać o swoją finansową przyszłość. Kolejne spotkania będą poświęcone finansowemu wellbeingowi, czyli dobremu finansowemu samopoczuciu (15 marca), świadomym i odpowiedzialnym zakupom (22 marca) oraz przedsiębiorczości i innym sposobom na dodatkowe przychody (29 marca).

- Cykl #wyzwanieoszczędzanie dla kobiet to świetna okazja do tego, aby poszerzyć swoją wiedzę o finansach i nauczyć się praktycznie ją wykorzystać. Ekspertka w prosty, przyjemny i ciekawy sposób podzieli się z nami swoją wiedzą o zarządzaniu domowym budżetem i zadbaniu o naszą finansową teraźniejszość i przyszłość. Podpowie też, jak produkty i usługi bankowe mogą wesprzeć nas w oszczędzaniu i nie dopuścić do nadmiernego zadłużenia. I choć spotkania z założenia przeznaczone są dla kobiet, zapraszamy na nie również mężczyzn, ponieważ wszystkie porady są bardzo uniwersalne i każdy znajdzie w nich coś dla siebie – tłumaczy Ewa Deperas-Jarczewska z Biura Komunikacji Korporacyjnej w banku Credit Agricole.

Do współpracy przy cyklu #wyzwanieoszczędzanie dla kobiet bank zaprosił Agnieszkę Lisowską, znaną jako Kobieta i Finanse – ekspertkę edukacji finansowej, trenerkę, coacha, facylitatorkę DISC, właścicielkę marki „Better skills”. To nie pierwsze spotkanie prowadzone przez Agnieszkę Lisowską – Kobieta i Finanse na grupie „Wyzwanie oszczędzanie”. Pierwsze z nich odbyło się 15 lutego z okazji Walentynek i dotyczyło różnic w podejściu do finansów, kłótni o pieniądze i sposobach na zarządzanie wspólnymi finansami w związkach. Nagranie spotkania dostępne jest na grupie „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku w zakładce Multimedia oraz na kanale YouTube Credit Agricole: https://www.youtube.com/watch?v=X6YVjFT0H-M&t=1s

Społeczność zgromadzona na grupie „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku liczy już prawie 2,9 tys. osób i ciągle rośnie. Obejmuje osoby, które chcą oszczędzać lub dzielić się swoim doświadczeniem związanym z oszczędzaniem pieniędzy, świadomym wydawaniem pieniędzy i odpowiedzialnym gospodarowaniem domowym budżetem.

Spotkania w ramach cyklu #wyzwanieoszczędzanie dla kobiet będą odbywały się od 8 marca co poniedziałek, o godzinie 20:00, na grupie „Wyzwanie oszczędzanie” na portalu Facebook. Są one bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych.