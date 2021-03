Credit Agricole rusza z nową kampanią z Dawidem Podsiadło i promuje kartę z ekotworzywa

Nowa karta Credit Agricole wykonana została z ekotworzywa – specjalnego materiału opatentowanego przez producenta, Austria Card. Materiał wykorzystywany jest zarówno do wytwarzania rdzenia karty, jak i zewnętrznych warstw zabezpieczających. Ekologiczny materiał uzupełniony jest o standardowe elementy: chip, antenę, hologram, pasek magnetyczny, nadruki offsetowe. W określonych warunkach ekotworzywo może rozłożyć się do 99% zaledwie w kilkanaście tygodni. Dla porównania, plastik rozkłada się co najmniej 500 lat.

- Pomimo rozwoju płatności mobilnych, takich jak BLIK, czy wirtualna karta w telefonie, tradycyjne karty płatnicze nadal są przez bardzo wielu naszych klientów postrzegane jako podstawowe narzędzie płatności za codzienne zakupy. Dlatego zdecydowaliśmy się wydać pierwszą kartę, którą można nosić normalnie w portfelu a równocześnie dbać o czystość środowiska – wyjaśnia Grzegorz Górski, dyrektor Pionu Zarządzania Produktami i Segmentami w Credit Agricole.

Ekotworzywo, z którego wytwarzana jest karta, przeszło testy degradacji zgodnie z metodą ASTM D5511, która stanowi standard badania biodegradowalności tworzyw sztucznych.

- W nowej karcie zastosowaliśmy specjalny dodatek, który przyciąga mikroorganizmy. Kolonizują się one na tworzywie i poprzez wydzielane enzymy doprowadzają do jego rozkładu na cząsteczki organiczne. Produkt ten, przyjazny dla środowiska, jest wyrażeniem filozofii naszego biznesu. Zawsze wierzyliśmy, że prawdziwa wartość naszej firmy leży nie tylko w produktach i usługach, ale w sposobie, w jaki prowadzimy naszą działalność, traktujemy naszych klientów, naszych współpracowników i całe nasze środowisko - przyjaźnie i z szacunkiem – mówi Alicja Zimek, Board Member, Austria Card Poland.

Każdy klient, który do końca lipca otworzy Konto dla Ciebie, otrzyma bezpłatnie taką kartę z wybranym przez siebie wizerunkiem, a po wykonaniu określonej liczby miesięcznych transakcji telefonem, kartą lub BLIKIEM może otrzymać od banku nawet do 500 zł premii. Konto otworzyć można w dowolnej placówce banku lub zdalnie, za pośrednictwem specjalnej aplikacji mobilnej: CA24 Otwórz Konto.

- Jesteśmy zielonym bankiem i troskę o środowisko traktujemy naprawdę poważnie. Ekologiczne zaangażowanie jest ważną częścią naszej strategii biznesowej i wierzymy, że sukcesy w biznesie można łączyć ze świadomym i odpowiedzialnym współdziałaniem człowieka z naturą. Innej drogi nie ma. Dlatego cieszymy się, że jako pierwszy bank możemy zaproponować naszym klientom kartę z ekotworzywa i w ten sposób wspierać ich w trosce o środowisko – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

- Bardzo cieszę się, że razem z bankiem Credit Agricole możemy proponować polskim konsumentom ekologiczne rozwiązania. Karta płatnicza jest wystarczająco mała, żeby zmieścić się w dłoni, ale co roku na świecie produkuje się ich aż 6 miliardów. Widać więc, że potencjał do zmniejszenia ilości plastikowych odpadów jest bardzo duży. Dlatego Mastercard ułatwia bankom wydawanie kart płatniczych w cyfrowej formie, a także oferuje im katalog ekologicznych materiałów oraz oferujących je dostawców kart plastikowych. Zachęcamy też wydawców kart do udziału w projekcie Priceless Planet Coalition, w ramach którego wraz z partnerami planujemy w ciągu pięciu lat posadzić 100 milionów drzew – mówi Tomasz Owczarek, dyrektor ds. sprzedaży i strategii w polskim oddziale Mastercard Europe