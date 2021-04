Aplikacja mobilna banku Credit Agricole dołącza do AppGallery

Integracja z HMS oznacza, że aplikacja będzie dostępna dla użytkowników smartfonów z serii Mate 40, telefonów z serii P40 oraz Y – Y6p i Y5p, P smart 2021, smartfonów z serii Mate 30, a także innowacyjnego, składanego smartfona Mate Xs, jak też dla użytkowników tabletów MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8.

- Credit Agricole jest bankiem, który uważnie słucha swoich klientów i dostarcza im takich rozwiązań, jakich potrzebują. Wiele osób pytało nas o możliwość instalowania aplikacji CA24 Mobile na smartfony marki Huawei, dlatego z radością wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i dołączamy do AppGallery. Dziś będą mogli to uczynić posiadacze wcześniejszych modeli urządzeń, niebawem dołączą do nich wszyscy użytkownicy telefonów marki Huawei. Nasza aplikacja, gdziekolwiek się pojawia, zbiera bardzo dobre oceny. Mam nadzieję, że użytkownicy telefonów Huawei również ją docenią – mówi Michał Czurabski, dyrektor ds. Rozwoju Bankowości Mobilnej.

Aplikacja CA24 Mobile zadebiutowała na rynku w 2016 roku, od tamtej pory Credit Agricole systematycznie ją rozwija wsłuchując się w głosy klientów i trendy rynkowe. W ostatnich miesiącach bank udostępnił mobilną autoryzację i możliwość zatwierdzania części umów w aplikacji. Jednocześnie Credit Agricole oferuje swoim klientom jeden z największych na rynku wachlarzy płatności mobilnych.

W AppGallery dostępnych jest ponad 1000 lokalnych aplikacji, a biblioteka aplikacji w języku polskim liczy 8000 pozycji. W skali świata, w sklepie znajduje się ponad 120 tysięcy aplikacji, a każdego miesiąca ze sklepu korzysta globalnie ponad 530 milionów aktywnych użytkowników. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.

Z myślą o użytkownikach sklepu z aplikacjami AppGallery, powstała dedykowana strona na Facebooku: https://www.facebook.com/AppGalleryPL, na której można znaleźć nie tylko najświeższe oferty i informacje o najnowszych aplikacjach, ale również wymieniać się doświadczeniami i opiniami.