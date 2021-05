Credit Agricole podpisał umowę o przystąpieniu do programu „Czyste Powietrze”

Ścieżka kredytu z dotacją, którą Credit Agricole wprowadzi w ramach programu „Czyste Powietrze”, pomoże klientom sfinansować termomodernizację domów jednorodzinnych oraz wymianę starych źródeł ciepła na bardziej efektywne. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Polsce.

- Biznes musi być odpowiedzialny. Za ludzi, którzy żyją wokół i za środowisko, w którym wszyscy żyjemy. W Credit Agricole ekologiczne zaangażowanie jest częścią naszego biznesowego DNA i mamy je wpisane do strategii. Od zeszłego roku realizujemy kampanię edukacyjną #mniejplastiku. Zachęcamy klientów do otwierania konta z pierwszą w Polsce kartą z ekotworzywa, sprzątamy góry, lasy i rzeki. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości, że warto przyłączyć się do programu „Czyste powietrze” i walczyć również z problemem smogu – mówi Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu banku Credit Agricole. - Jako pracownicy banku też jesteśmy ludźmi, mamy swoje rodziny i chcemy mieszkać w miłym, pięknym otoczeniu i oddychać czystym powietrzem. To nasza naturalna potrzeba, żeby troszczyć się o świat w którym żyjemy – dodaje.

Dzięki przystąpieniu banków do programu „Czyste Powietrze”, osoby zainteresowane kredytem z dotacją będą miały dostęp do placówek bankowych oraz partnerów banku ofertujących kredyty ratalne w całym kraju, w których odpowiednio przeszkolone osoby pomogą w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku”, ponieważ reprezentant banku – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wfośigw. To pozwoli zwiększyć powszechność programu „Czyste Powietrze” oraz jego dostępność, szczególnie dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w banku w drugiej połowie bieżącego roku. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się do najbliższego oddziału Credit Agricole lub partnera banku ofertującego kredyty ratalne, gdzie otrzyma niezbędne informacje na ten temat.

Credit Agricole wciąż poszerza ofertę tzw. zielonych produktów zorientowanych na troskę o środowisko. Już teraz klienci mogą skorzystać z oferty m.in. kredytu mieszkaniowego Zielony DOM na zakup lub budowę domu energooszczędnego. Bank jest również jednym z liderów w finansowaniu instalacji fotowoltaicznych.