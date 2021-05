Polacy uczą się oszczędzać

Od października zeszłego roku Credit Agricole prowadzi akcję „Wyzwanie oszczędzanie”, której celem jest budowanie kultury mądrego oszczędzania pieniędzy i środowiska. Wokół akcji powstała internetowa społeczność, licząca obecnie prawie 3 tys. osób zainteresowanych skutecznymi „life-hackami” jak ulżyć domowym finansom.

Internauci wymieniają się swoimi pomysłami na facebookowej grupie „Wyzwanie oszczędzanie”. Można tam znaleźć kilkaset dobrych praktyk dziewięciu kategoriach, m.in.: planowanie domowego budżetu, codzienne zakupy, gotowanie, czy rozwój osobisty. Na grupie pojawiły się zarówno oczywiste porady, takie jak sporządzanie list zakupów, korzystanie z rękodzieła, kupowanie rzeczy używanych czy wielorazowych, jak i pomysły mniej standardowe. Należą do nich np.: chodzenie na zakupy z jedną torbą (żeby nie kupić więcej niż się zaplanowało), tworzenie „list życzeń” (wishlists), instalowanie inteligentnych gniazdek na prąd, czy przekazywanie jako prezentów swoich umiejętności lub czasu.

Najciekawsze porady a także mity i przesądy związane z oszczędzaniem zostały zebrane w e-poradniku „Dobre patenty na oszczędzanie”, który dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Credit Agricole. Oprócz dobrych praktyk zgłaszanych przez członków grupy „Wyzwanie oszczędzanie”, można w nim znaleźć komentarze ekspertów: Macieja Samcika, Angeliki M. Talagi, czy Hanny Niemiec-Kłak. Są także przydatne narzędzia, np. główne zasady odkładania pieniędzy, interaktywne planery do zarządzania budżetem oraz przykładowy plik do kalkulacji wydatków.

- Korzystając z grupowej mądrości internautów, można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład, jakie są ciekawe sposoby na dawanie przedmiotom drugiego życia albo kreatywne narzędzia technologiczne. Wiele osób podkreśla, że warto wizualizować sobie cele oszczędzania. Grupowiczów motywują też informacje zawarte na blogach o oszczędzaniu, myśl o zabezpieczeniu przyszłości swoich dzieci oraz idea minimalizmu. Często pojawia się ekologia, w kontekście zainteresowania ruchem zero waste oraz podejściem sustainability, czyli m.in. zrównoważonym, odpowiedzialnym i świadomym wydawaniem i zarządzaniem pieniędzmi – komentuje Ewa Deperas-Jarczewska z Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

Obserwacje i spostrzeżenia z facebookowej społeczności potwierdzają wyniki badań opinii publicznej. Zgodnie z danymi Eurostatu stopa oszczędności dobrowolnych wyniosła w drugim kwartale ub. roku 14,2 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od co najmniej 1999 roku. Na koniec 2020 r. roku na kontach oszczędnościowych we wszystkich bankach zgromadzonych zostało ok. 90 mld zł więcej niż na koniec 2019 r. co oznacza, że deklaracje Polaków o większej oszczędności przekładają się na rzeczywistość.

