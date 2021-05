Promocja „Włącz korzyści z Canal+ i oglądaj za darmo” potrwa do 30 września 2021 r. Klienci, którzy założą konto w Credit Agricole, dostaną nawet rok darmowego dostępu do nowoczesnych usług CANAL+ online w wersji prepaid - łącznie nawet 500 zł premii (maks. 50 zł miesięcznie).

Aby skorzystać z oferty specjalnej wystarczy dodać kartę Credit Agricole do płatności prepaid w serwisie CANAL+ online, z której pobierane będą płatności za usługi. Dodatkowo klient powinien także zapewnić w każdym miesiącu wpływ na konto w wysokości co najmniej 1000 zł oraz zrealizować transakcje kartą do konta lub mobilne na kwotę minimum 300 zł

Premię można otrzymywać nawet przez 12 miesięcy, albo do osiągnięcia limitu 500 zł.

Warto wspomnieć, że osoby, które otworzą Konto dla Ciebie w Credit Agricole i przystąpią do promocji, mogą wybrać kartę z logo Canal+ bez żadnych opłat, lub dowolny inny wizerunek z katalogu 180 propozycji.

Osoby, które już są klientami Canal+, mogą skorzystać z oferty: „Włącz korzyści z CANAL+ i obniż abonament”, szczegóły TUTAJ. https://formularz.credit-agricole.pl/lead?lid=242626