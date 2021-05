Credit Agricole wspiera rodzinne finanse

Międzynarodowy Dzień Rodziny to święto ustanowione w 1993 r. przez ONZ. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa o wszystkich trudnościach, jakim muszą stawić czoła współczesne rodziny. Aby wesprzeć je w tych wyzwaniach, Credit Agricole edukuje z zarządzania domowym budżetem oraz promuje swoją ofertę dla rodzin.

Dla najmłodszych klientów bank przygotował ofertę „50 zł KieszonkoweGO”. Dzięki niej osoby w wieku 13-18 lat, które założą Konto dla Ciebie GO! otrzymają premię – kieszonkowe w wysokości 50 zł oraz kartę z wybranym przez siebie wizerunkiem za darmo. Karta wyprodukowana jest z ekotworzywa, które rozkłada się znacznie szybciej niż plastik.

- W katalogu naszych kart znajduje się aż 180 propozycji wizerunków w trzynastu kategoriach. Poza wizerunkami dla fanów sportu, motoryzacji, gier, zwierząt czy przyrody, klienci mogą też wybrać spersonalizowaną kartę ze swoją grupą krwi, znakiem zodiaku czy z ulubionym tekstem. Wśród nastolatków dużym powodzeniem cieszą się karty z napisami „Hajs”, „Kto bogatemu zabroni” czy „XD LOL”. Wiemy, że dla młodych ludzi to bardzo ważne, aby mogli podkreślić swoją osobowość i spersonalizować posiadane rzeczy, także swoją pierwszą kartę płatniczą. – mówi Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

Posiadacze konta mają dostęp do aplikacji CA24 Mobile. Mogą także korzystać z płatności: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub BLIK. Prowadzenie konta oraz przelewy internetowe są bezpłatne. Można też bezpłatnie wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce, a także przelewać pieniądze do swoich znajomych przelewem na telefon. Żeby skorzystać z promocji wystarczy przyjść ze swoim rodzicem do dowolnej placówki banku i założyć Konto dla Ciebie GO! razem z kartą.

Poza ofertą dla młodych, bank przygotował też specjalną ofertę dla rodziców. Zachęca do otwarcia swojego flagowego Konta dla Ciebie, do którego również dołącza kartę płatniczą z ekotworzywa. Każdy, kto do końca lipca otworzy takie konto i wykona w miesiącu określoną liczbę transakcji telefonem, kartą lub BLIKIEM może otrzymać od banku nawet do 500 zł premii. Prowadzenie Konta dla Ciebie jest bezpłatne, pod warunkiem zapewnienia co najmniej 1 tys. zł wpływów miesięcznie i wykonania minimum jednej transakcji kartą lub BLIKIEM w miesiącu. Klienci, którzy spełnią proste warunki, nie płacą również za korzystanie z karty i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Zarówno przy koncie dla młodych, jak i dla rodziców, Credit Agricole oferuje funkcję CAsaver, która pozwala oszczędzać podczas codziennych zakupów poprzez zaokrąglanie transakcji do wartości wskazanej przez klienta. Kwota zaokrąglenia automatycznie przekazywana jest na rachunek oszczędnościowy posiadacza karty. Bank umożliwia również korzystanie z rabatów w ramach największego Klubu Rabatowego w Polsce. Klienci banku od lat korzystają z rabatów i wyjątkowych ofert w ponad 10 tys. punktów handlowo-usługowych. Wystarczy, że za zakupy zapłacą kartą płatniczą Credit Agricole. Klub Rabatowy jest największym tego rodzaju programem w Polsce.

Bank zachęca też do korzystania ze specjalnej oferty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Obejmuje ona bezpłatne konto, bezpłatną kartę do konta, wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie za darmo, podwyższone oprocentowanie rachunku oszczędnościowego z dzienną kapitalizacją o 0,10 p.p. oraz brak opłaty rocznej za przyznanie Indywidualnej Linii Kredytowej. W Credit Agricole można też bez wychodzenia z domu, poprzez CA24 eBank, złożyć wnioski w nowej edycji programów rządowych „Rodzina 500+” i „Dobry Start”.

To właśnie rodzina jest społecznością, w którym wychowują się i dorastają dzieci, czerpiąc z niej wyznawane w dorosłym życiu wartości, wzorce zachowań i styl życia. Mając to na uwadze, Credit Agricole wspiera rodziny nie tylko kierując do nich specjalną ofertę finansową. Dba również o ich budżet domowy, dlatego od października prowadzi kampanię edukacji finansowej „Wyzwanie oszczędzanie”. Poza wydanym właśnie e-poradnikiem „Dobre patenty na oszczędzanie”, który zbiera wypowiedzi ekspertów i najlepsze porady internautów dotyczące zarządzania domowym budżetem i oszczędzania, bank organizuje też specjalne webinary dla dzieci, rodziców, kobiet. Wszystkie dostępne są na grupie „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku.

Oferta Credit Agricole dla rodziny: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/dla-rodziny

Katalog wizerunków dostępny jest tutaj: https://www.credit-agricole.pl/katalog-wizerunkow-kart/

Poradnik „Dobre patenty na oszczędzanie”: https://www.credit-agricole.pl/e-poradnik

Grupa „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/wyzwanieoszczedzanie