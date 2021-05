Konto i karta z wizerunkiem idealnym prezentem na Dzień Dziecka

Dzień Dziecka rokrocznie obchodzimy 1 czerwca. Credit Agricole, poza poświęceniem dziecku swojego wolnego czasu, promuje też swoją ofertę produktów. Dla najmłodszych klientów bank przygotował ofertę „50 zł KieszonkoweGO”. Dzięki niej osoby w wieku 13-18 lat, które założą Konto dla Ciebie GO! otrzymają premię – kieszonkowe w wysokości 50 zł oraz kartę z wybranym przez siebie wizerunkiem za darmo. W katalogu kart znajduje się aż 180 propozycji w trzynastu kategoriach. Poza wizerunkami dla fanów sportu, motoryzacji, gier, zwierząt czy przyrody, klienci mogą też wybrać spersonalizowaną kartę ze swoją grupą krwi, znakiem zodiaku czy z ulubionym tekstem. Do oryginalnych propozycji przygotowanych z myślą o nastolatkach należą karty z napisami „Hajs”, „Kto bogatemu zabroni” czy „XD LOL”. Ponadto, co jest coraz ważniejsze dla młodych ludzi, karta wyprodukowana jest z ekotworzywa, które rozkłada się znacznie szybciej niż plastik.

Jest wiele powodów, dla których warto założyć dziecku konto w banku. Na pewno kluczowa jest wygoda, ale założenie konta może być też punktem wyjścia do poważniejszej rozmowy. Dzięki niej nastolatek dowie się więcej o finansach, produktach bankowych, a korzystając z nich doświadczy w praktyce jak one działają. Własne konto wesprze go też w nauce oszczędzania, zarządzania, a także odpowiedzialności i dyscypliny.

- Własne konto i dobrana do niego karta z wizerunkiem to świetny prezent na Dzień Dziecka, tym bardziej, że zbliżają się wakacje. Dzięki naszej ofercie nastolatek będzie miał stały i łatwy dostęp do swoich pieniędzy, może wybrać dowolną metodę płatności i odkładać nadwyżki na koncie oszczędnościowym na wymarzony cel. Własne konto to także bezpieczeństwo. Jeżeli na obozie skończą się pieniądze lub zdarzy się niespodziewany wydatek, możemy przelać je naszemu dziecku w kilka sekund. Poza tym konto to znacznie bezpieczniejsze miejsce do przechowywania pieniędzy niż portfel. Nie zapominajmy też o edukacji finansowej. A najlepiej nauczyć się odpowiedzialnego i świadomego korzystania z pieniędzy, mając do nich jak najwcześniej dostęp. – tłumaczy Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami w Credit Agricole.

Posiadacze konta mają dostęp do aplikacji CA24 Mobile. Mogą także korzystać z płatności: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub BLIK. Prowadzenie konta oraz przelewy internetowe są bezpłatne. Można też bezpłatnie wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce, a także przelewać pieniądze do swoich znajomych przelewem na telefon. Żeby skorzystać z promocji wystarczy przyjść ze swoim rodzicem do dowolnej placówki banku i założyć Konto dla Ciebie GO! razem z kartą.

Przy koncie dla młodych Credit Agricole oferuje funkcję CAsaver, która pozwala oszczędzać podczas codziennych zakupów poprzez zaokrąglanie transakcji do wartości wskazanej przez klienta. Kwota zaokrąglenia automatycznie przekazywana jest na rachunek oszczędnościowy posiadacza karty. Bank umożliwia również korzystanie z rabatów w ramach największego Klubu Rabatowego w Polsce. Klienci banku od lat korzystają z rabatów i wyjątkowych ofert w ponad 10 tys. punktów handlowo-usługowych. Wystarczy, że za zakupy zapłacą kartą płatniczą Credit Agricole. Klub Rabatowy jest największym tego rodzaju programem w Polsce.

Poza ofertą produktów dla najmłodszych klientów, Credit Agricole dba również o ich edukację finansową. Z myślą o nieco młodszych dzieciach, bank przeprowadził akcję #wyzwanieoszczędzanie dla dzieci. Wraz z Angeliką M. Talagą - ekspertką edukacji finansowej, neuropedagogiem i autorką bloga Godmother.pl przygotował cykl zajęć online i ćwiczenia, które miały wesprzeć dzieci i rodziców w nauce oszczędzania. Ekspertka doradziła dorosłym, jak i kiedy najefektywniej uczyć najmłodszych oszczędzać i opowiedziała, jakie błędy najczęściej popełniamy. Zdradziła też, co to jest „mięsień samokontroli” i jak go trenować. Dzieciom zaprezentowała prostą „teorię słoików”, a także w przystępny sposób opowiedziała o magii składanego procenta. Podczas spotkań nie zabrakło tematu motywacji i nawyków, które są kluczowe w każdym obszarze naszego życia. Nagrania wszystkich webinarów dostępne są na grupie „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku oraz na kanale YouTube banku.

Oferta Credit Agricole dla rodziny, w tym informacja o Koncie dla Ciebie GO!: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/dla-rodziny

Katalog wizerunków kart: https://www.credit-agricole.pl/katalog-wizerunkow-kart/

Grupa „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/wyzwanieoszczedzanie