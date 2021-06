Nowości w kartach Credit Agricole. Bank przenosi dane klientów na rewers

Credit Agricole wprowadził kolejną innowację w swoich kartach płatniczych wydawanych do konta. Całą personalizację (dane klienta, numer karty, datę ważności i kod CVC2/CVV2) bank przeniósł na tył karty. Z przodu, poza główną grafiką zdobiącą plastik, widoczne są tylko logo banku, logo organizacji płatniczej, symbol płatności zbliżeniowej oraz chip. Taką kartę dostaną wszyscy nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste w Credit Agricole.

- Karta z danymi na rewersie to nasza najnowsza propozycja dla wszystkich klientów, którzy założą u nas konto. Wizerunki w takiej wersji po prostu lepiej się prezentują, nie przysłaniają ich elementy personalizacji. Takie karty wyróżniają się na rynku, a wiemy, że klienci przywiązują dużą wagę do tego jak wygląda ich karta płatnicza – tłumaczy Marcin Data, dyrektor ds. rozwoju daily banking i produktów oszczędnościowych.

Wyeksponowanie wizerunku jest bardzo ważne, bo w Credit Agricole klienci mogą wybrać zdjęcie lub grafikę na karcie do konta. W nowym katalogu kart Credit Agricole znajduje się aż 180 propozycji wizerunków w trzynastu kategoriach. Poza wizerunkami dla fanów sportu, motoryzacji, gier, zwierząt czy przyrody, klienci mogą też wybrać spersonalizowaną kartę ze swoją grupą krwi, znakiem zodiaku czy z ulubionym tekstem. Dużym powodzeniem, nie tylko wśród młodych osób, cieszą się karty z napisami „Hajs”, „Kto bogatemu zabroni” czy „XD LOL”.

Co coraz ważniejsze w związku z rosnącą świadomością ekologiczną klientów, karta Credit Agricole wykonana jest z ekotworzywa - specjalnego materiału opatentowanego przez producenta, Austria Card. Materiał wykorzystywany jest zarówno do wytwarzania rdzenia karty, jak i zewnętrznych warstw zabezpieczających. Ekologiczny materiał uzupełniony jest o standardowe elementy: chip, antenę, hologram, pasek magnetyczny, nadruki offsetowe. W odpowiednich warunkach ekotworzywo może rozłożyć się do 99 proc. zaledwie w kilkanaście tygodni. Dla porównania, plastik rozkłada się co najmniej 500 lat. Ekotworzywo, z którego wytwarzana jest karta, przeszło testy degradacji zgodnie z metodą ASTM D5511, metodą badawczą, przyjętą do badania biodegradowalności tworzyw sztucznych.

Dodatkowo każdy klient, który do końca lipca otworzy Konto dla Ciebie, flagowy produkt Credit Agricole, otrzyma bezpłatnie taką kartę ze standardowym wizerunkiem, a po wykonaniu określonej liczby miesięcznych transakcji telefonem, kartą lub BLIKIEM może otrzymać od banku nawet do 500 zł premii. Konto otworzyć można w dowolnej placówce banku lub zdalnie przez formularz na stronie www banku, za pośrednictwem specjalnej aplikacji mobilnej: CA24 Otwórz Konto lub dzwoniąc na CA24 Infolinię.

Katalog wizerunków kart dostępny jest tutaj: https://www.credit-agricole.pl/katalog-wizerunkow-kart/