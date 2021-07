Credit Agricole otwiera kolejne placówki bezgotówkowe

Placówki bez gotówki zyskują coraz większą popularność wśród klientów Credit Agricole. Dlatego bank postanowił otworzyć kolejne placówki tego typu w czterech miastach: Olsztynie, Gdyni, Poznaniu i Lubinie. W nowym modelu nie ma stanowisk obsługi kasowej, a doradcy nie przyjmują, ani nie wypłacają gotówki. Placówki są natomiast wyposażone w bankomaty i wpłatomaty, w których klienci mogą wykonywać proste transakcje samodzielnie. Dzięki temu doradcy bankowi mają więcej czasu na rozmowę i dokładne badanie potrzeb klientów, albo na załatwianie bardziej skomplikowanych spraw. Mają też czas na wyjaśnianie klientom, jak bezpiecznie korzystać z narzędzi bankowości elektronicznej i mobilnej.

- Rozwój sieci placówek cashless, to nasza odpowiedź na zmiany w sposobie korzystania z finansów przez klientów banków. Coraz więcej osób aktywnie korzysta z bezgotówkowych form płatności, a proste operacje bankowe wykonuje samodzielnie: czy to we wpłatomatach, czy w urządzeniach mobilnych. Chcemy więc zaoferować wartość, jakiej nie da się przenieść do Internetu, czyli rozmowę twarzą w twarz z doświadczonym doradcą, który potrafi rozpoznać potrzeby klienta i znaleźć dla niego najlepsze rozwiązania - wyjaśnia Katarzyna Tomczyk-Czykier, dyrektor zarządzający w obszarze channel excellence and omnichannel orchestration.

Kanały zdalne cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów banków. Z danych branżowego portalu PR News wynika, że na koniec 2020 r. z bankowości elektronicznej aktywnie korzystało 19,6 mln klientów. Niemniej praktyka pokazuje, że wiele osób boi się wykonywać bardziej skomplikowane operacje w bankowości internetowej lub mobilnej, z obawy przed popełnieniem błędu, albo z powodu braku zaufania do bezpieczeństwa operacji wykonywanych samodzielnie. Dlatego, w bezgotówkowym oddziale Credit Agricole, doradcy zostali wyposażeni w tablety, na których pokażą klientom funkcje serwisów i wyjaśnią krok po kroku, jak wykonywać poszczególne operacje.

- Jesteśmy nowoczesnym bankiem skupionym na ludziach i zawsze staramy się wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Jeśli więc widzimy, że ktoś nie czuje się komfortowo korzystając z e-banku lub z aplikacji mobilnej, to chętnie pomagamy i krok po kroku wyjaśniamy jak działają te narzędzia. Klienci naprawdę to doceniają - mówi Aneta Narloch, dyrektor placówki w Gdyni, przy ul. Józefa Unruga 36. .

Placówki bezgotówkowe w zaaranżowano według nowego wystroju, opracowanego na podstawie opinii klientów i pracowników. Kluczowym elementem wystroju są wygodne kanapy przy stanowiskach obsługi, których wysokie oparcia tłumią rozmowy klienta z doradcą i nie pozwalają nikomu zaglądać przez ramię. Są też zamykane, szklane boksy do dłuższych rozmów i przestronna poczekalnia z siedziskami dla klientów. Wszystkie meble i elementy wykończenia wnętrza wykonane zostały z materiałów przyjaznych środowisku. Wystrój dopełnia dyskretne oświetlenie i delikatna muzyka tląca się z głośników.

Warto dodać, że we wszystkich placówkach Credit Agricole, a także w Contact Center banku, niesłyszący klienci mogą porozumiewać się z obsługą przy pomocy systemu zdalnego tłumaczenia języka migowego Migam. W 20 placówkach w największych miastach Polski zainstalowane zostały także pętle indukcyjne, ułatwiające kontakt z doradcą osobom korzystającym z aparatów słuchowych.

Adresy nowych placówek bezgotówkowych banku Credit Agricole:

Olsztyn, ul. Barcza 54

Gdynia, ul. Józefa Unruga 36

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 121

Lubin, ul. Armii Krajowej 13