Miliard złotych w płatnościach mobilnych w Credit Agricole

Credit Agricole należy do czołówki polskich banków oferujących najszerszy wybór płatności mobilnych. Jego klienci mogą korzystać z Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, a także z płatności natychmiastowych BLIK (w tym BLIK na telefon).

Użytkownicy tych usług mogą płacić przy użyciu urządzeń mobilnych, takich jak: smartfony, smartwache, tablety czy opaski sportowe. Na dodanie karty Credit Agricole do któregoś z cyfrowych portfeli zdecydowało się już ponad 100 tys. osób. Najpopularniejszą usługą jest Google Pay, instalowany na urządzeniach z systemem Android.

- Przekroczenie miliarda złotych w transakcjach przy użyciu płatności mobilnych daje nam silną pozycję w czołówce banków w Polsce. Wcale nie jesteśmy zdziwieni rosnącą popularnością tej formy korzystania z usług finansowych – to obecnie najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma dokonywania płatności, w każdym sensie tego słowa. Nie mam wątpliwości, że jest to przyszłość bankowości i warto być częścią tego trendu – przekonuje Mateusz Dziuba, dyrektor Biura Kart Kredytowych i Płatności Alternatywnych.

Warto przypomnieć, że karty płatnicze Credit Agricole mogą być dodawane do Apple Pay i Google Pay za pośrednictwem aplikacji CA24 Mobile. Bank już w zeszłym roku uruchomił funkcję InApp Provisioning, dzięki której karty mogą być dołączane do cyfrowych portfeli bez konieczności ich skanowania. Nie ma też potrzeby ściągania żadnych, dodatkowych aplikacji.

Automatyczne dodawanie karty Credit Agricole do cyfrowego portfela to szybki i łatwy proces. Wystarczy zalogować się do aplikacji CA24 Mobile (za pomocą hasła, odcisku palca lub biometrii twarzy), a następnie w menu wybrać zakładkę Google Pay/Apple Pay i wskazać wybraną kartę. Później pozostaje już tylko zaakceptować regulamin usługi i od razu można płacić bezstykowo (warunkiem jest posiadanie modułu NFC w telefonie).