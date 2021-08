Credit Agricole wspiera uprawy permakulturowe

Credit Agricole zaangażował się we wsparcie Szkoły Francuskiej w Warszawie, w której mieści się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Bank sfinansował zakup trzech inspektów do warzywnego ogródka permakulturowego utworzonego na dziedzińcu szkoły na Sadybie. To kolejna inicjatywa wpisująca się w działania banku na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

- Inspekty to podobne do szklarni urządzenia, dzięki którym można uprawiać rośliny w ciągu zimy, wczesnej wiosny, czy późnej jesieni w strefach klimatu umiarkowanego. Zaangażowaliśmy się w ten projekt, bo po pierwsze, jako francuski bank, od kilkunastu lat wspieramy różne inicjatywy społeczno-kulturalne związane z Francją, a poza tym to świetne działanie na rzecz ochrony ekosystemów, przy okazji którego można nauczyć dzieci odpowiedzialności i szacunku do przyrody – tłumaczy Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, odpowiedzialny za CSR w Credit Agricole.

Permakultura zakłada, że ogród jest jak najbardziej zbliżony do naturalnego ekosystemu. Dlatego obecnie, kiedy coraz więcej ziemi zaczynają zajmować wybetonowane miasta, zakładanie zielonych ogrodów, prowadzonych w zgodzie z naturą z bardzo małą lub zerową ingerencją człowieka jest tak ważne. Permakultura jest dowodem na to, że przyroda może doskonale funkcjonować mimo braku oddziaływania człowieka.

Założenie ogrodu uprawianego na zasadach permakultury przy Szkole Francuskiej w Warszawie jest owocem dwóch pasji: z jednej strony było to marzenie członków Varsauvons la Planète (projektu stowarzyszenia Varsovie Accueil). Z drugiej strony był to projekt edukacyjny wychowawców, którzy chcieli zachęcić dzieci do ekologicznego uprawiania roślin i zapewnić im stały kontakt z naturą. Połączyli więc siły i założyli szkolny ogródek otwarty dla wszystkich. Do utworzenia ogródka potrzebne było 40 m3 ziemi, 20 m3 resztek drewna, 1500 roślin oraz wiele godzin pracy. Ogródek powstał w ubiegłym roku. Od lipca można już było zbierać pierwsze truskawki i pierwsze wyhodowane warzywa.

Bank zachęca też swoich pracowników mieszkających w Warszawie do zaangażowania się w projekt w charakterze wolontariuszy, którzy pomogą uczniom i nauczycielom Szkoły Francuskiej opiekować się ogrodem – podlewać, plewić chwasty, zbierać plony itd. To doskonała forma oderwania się od pracy, a poza tym można się tym zająć w wybranych dniach i godzinach.

Wsparcie warzywnego ogródka permakulturowego to dobry przykład działania na rzecz bioróżnorodności, co wpisuje się w 15. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Życie na lądzie”. Innym przykładem takiej inicjatywy jest pasieka, której patronuje Credit Agricole, w Business Garden – budynku centrali Credit Agricole, której patronuje bank.