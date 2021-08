Certyfikat Direct.money.pl dla Konta Biznes w Credit Agricole

- Prowadzenie firmy wymaga od przedsiębiorców dużej elastyczności, szczególnie w czasie pandemii. Dlatego powinni oni szukać takich rozwiązań, które będą im to zadanie ułatwiać. Jednym ze skutecznych narzędzi pomagających w prowadzeniu biznesu, jest dobre konto firmowe. Warto wybrać takie, które będzie darmowe i jednocześnie pozwoli zarobić. Kryteria te spełnia konto firmowe Credit Agricole, które postanowiliśmy wyróżnić naszym Certyfikatem Direct.money.pl. – uzasadnia Dagmara Sudoł, analityczka portalu Money.pl.

Konta Biznes w banku Credit Agricole to rodzina trzech rachunków firmowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców. Konto Solista Biznes przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast konta Sonata Biznes i Symfonia Biznes przeznaczone są dla małych i średnich firm. Wszystkie pakiety Konta Biznes wyposażone są w szereg udogodnień ułatwiających zarządzanie finansami: nowoczesny e-bank, aplikację mobilną CA24 Mobile do zarządzania kontem firmowym, płatnościami, oszczędnościami i kredytami, a także płatności mobilne Google Pay i Apple Pay, a także Fitbit Pay i Garmin Pay.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolnicy indywidualni mogą otworzyć rachunek firmowy całkowicie zdalnie, przy użyciu aplikacji mobilnej CA24 Otwórz Konto Biznes. Rozwiązanie to jest dostępne dla przedsiębiorców i rolników posiadających aktualne dane w bazach rejestrowych CEIDG i GUS. Do uruchomienia konta wystarczy urządzenie mobilne z aparatem, dowód osobisty i połączenie z Internetem. Bank wykorzystuje technologię umożliwiającą potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą biometrii twarzy oraz weryfikację autentyczności dowodu osobistego.

- Możliwość otwarcia konta biznesowego zdalnie, bez obowiązku wizyty w oddziale, to odpowiedź na potrzeby naszych klientów. To także korzystanie z możliwości, jakie daje świetnie rozwijający się rynek nowych technologii. Biometria, którą stosujemy, nie tylko przyśpiesza procesy, ale jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo dostępu do naszych usług - mówi Vinodh Rajamoney, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu w banku Credit Agricole.

Klienci, którzy do 30 września zdecydują się na założenie rachunku przez aplikację, mogą skorzystać ze specjalnej promocji i zyskać nawet 1700 zł w gotówce. W ramach promocji bank oferuje: 1) zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego na 12 miesięcy; 2) zwolnienie z opłaty za przelewy Elixir (w tym do ZUS/US oraz Split Payment) zlecone w CA24 eBank i CA24 Mobile w ciągu 12 miesięcy od kolejnego miesiąca po dniu otwarcia konta; 3) mają możliwość otrzymania premii:

200 zł – za otwarcie konta za pośrednictwem aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes i zapewnienie miesięcznych wpływów w wysokości 3000 zł przez minimum pół roku;

500 zł – jeżeli przez min. 6 miesięcy od daty założenia Konto Biznes będą wykonywane płatności kartą na kwotę 300 zł oraz zapewnione regularne wpływy w wysokości co najmniej 3000 zł miesięcznie;

500 zł – za zawarcie umowy kredytu na sfinansowanie działalności gospodarczej, w ciągu 6 miesięcy od założenia konta (Kredyt Inwestycyjny, Kredyt w Koncie Biznes (Overdraft) lub Pożyczka Biznes (kredyt obrotowy));

500 zł – za zawarcie umowy o terminal płatniczy POS, w ciągu 2 miesięcy od założenia konta, i zapewnienie min. 500 zł wpływów z terminala na Konto Biznes, co miesiąc przez min. 3 miesiące.

Promocja „Konto Biznes za 0 zł z premią do 1 700 zł” dotyczy również rolników i przedsiębiorców rolnych.

Z promocji mogą skorzystać także klienci, którzy już mają Konto Biznes w Credit Agricole. Takie osoby mogą otrzymać premię za wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert marketingowych i podpisanie dokumentu „Potwierdzenie przystąpienia do promocji”. Premie w tym przypadku są przyznawane klientom za zawarcie umowy kredytu, za zawarcie umowy o terminal POS. Szczegółowe informacje, w tym warianty i warunki wypłaty premii opisane są w Regulaminie promocji. Szczegóły oferty oraz tabela opłat i prowizji dostępne są na www.credit-agricole.pl/firmy.