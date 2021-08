Górska Odyseja. Mniej plastiku w Górach Bardzkich i Sowich

Tym razem trasa Górskiej Odysei prowadziła wzdłuż przepięknych pasm Gór Bardzkich i Gór Sowich. Uczestnicy wystartowali w piątek 20 sierpnia o 6 rano ze stacji kolejowej w Bardzie Śląskim. Potem przez Przełęcz Srebrną i Kalenicę, doszli do schroniska Zygmuntówka na Przełęczy Jugowskiej.

– Zgodnie z zapowiedzią nie przepuściliśmy żadnemu śmieciorowi. Z wielką determinacją walczyliśmy o czystsze szlaki. Wszystko, co nie powinno tam być, trafiło do worków – podkreśla ekolog.

Drugiego dnia posprzątaliśmy okolice Przełęczy Jugowskiej i szlak na Wielką Sowę. Etap zakończył się na dworcu kolejowym Wałbrzych Główny.

W akcji zawsze, niezależnie od pogody, pomagają wspaniali wolontariusze – tym razem okoliczni mieszkańcy, turyści odpoczywający w Górach Sowich, leśnicy z Nadleśnictw w Świdnicy, Wałbrzychu, Bardzie Śląskim i Jurgowie oraz ekipa schroniska Zygmuntówka. Na szlaku dołączyła ekipa stowarzyszenia Czysty Wałbrzych, a także Pan Przewodnik z akcji Polska Górom. – Dzięki takim ludziom przepiękne szlaki stają się przepiękne do potęgi n-tej! – cieszy się Dobrowolski.

Górska Odyseja to wyjątkowa akcja edukacyjno-ekologiczna organizowana w ramach kampanii #mniejplastiku. 700-kilometrowy marsz szlakami Karpat i Sudetów ma zwrócić uwagę na problem zaśmiecania gór i lasów odpadami, szczególnie tymi z plastiku, które są bardzo niebezpieczne dla środowiska. W wybrany weekend w każdym miesiącu wolontariusze z całej Polski maszerują górskimi szlakami wzdłuż południowej granicy: od Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój, by sprzątać górskie i leśne szlaki. Akcji towarzyszy plenerowa wystawa fotografii, a także cykl podcastów i webinarów.

Akcję organizują wspólnie bank Credit Agricole i EFL, pod patronatem Lasów Państwowych i stowarzyszenia Program Czysta Polska.