Credit Agricole zaprasza na festiwal „Brave Kids pod wrocławskim niebem” już w ten weekend

W najbliższą sobotę i niedzielę cały Wrocław stanie się sceną dzieci i młodzieży. Właśnie trwają ostatnie przygotowania. Dzieci i młodzież pracują nad muralami i szlifują programy występów na wrocławskich scenach. Gotowa jest już ogromna instalacja, którą przedstawią na sobotnim happeningu.

Artystyczna sobota

Gigantyczna, ruszająca się rzeźba powstała podczas dwutygodniowych warsztatów „Plastic not fantastic”. – Wykorzystaliśmy do niej materiały z recyklingu: rurki pex, siatkę ogrodową, żyłki jako odpad produkcyjny od kroplówek i dużo plastikowych butelek. Powstała 13,5 metrowa ryba z ruchomym pyskiem. Robi naprawdę ogromne wrażenie. To trzeba zobaczyć na żywo – zachęca Agnieszka Ćwieląg, instruktorka artystyczna i koordynatorka warsztatów Brave Kids.

Instalację będzie można podziwiać od 18.00, kiedy na placu Wolności zacznie się artystyczny pochód. Weźmie w nim udział 150 młodych ludzi. Zaprezentują się grupy artystyczne z całej Polski i Europy, m.in. Dziewczęca Orkiestra Dęta z Rzeszowa, Grupa Chorągwiarska ze Śniadowa, grupa teatralna Skrzat z Rzepiennika Strzyżewskiego, Teatr TOF z Dąbrowy Górniczej oraz artystyczna grupa Tęczowi Wojownicy. Do młodych twórców dołączą dzieci i młodzież uczestniczące w półkoloniach Brave Kids organizowanych w Stowarzyszeniu Tratwa oraz Stowarzyszeniu Żółty Parasol, a także młodzież tworząca tegoroczny Wielki

Finał Brave Kids.

Godzinę wcześniej tuż obok, w Narodowym Forum Muzyki rozpocznie swój występ Chór Chłopięcy NFM w ramach tegorocznej odsłony Brave Kids. Zaprezentuje m.in. znane utwory z filmów o przygodach profesora Ambrożego Kleksa i piosenki dla dzieci skomponowane przez Witolda Lutosławskiego. Bilety w cenie 5 i 10 zł do nabycia stacjonarnie w kasach i na stronie nfm.wroclaw.pl.

Ekologiczne murale na Przedmieściu Oławskim

Dzieci i młodzież Brave Kids chwycili za pędzle! Właśnie trwają warsztaty muralowe organizowane w ramach międzynarodowej sieci projektu Culpeer4change. Uczestnicy i uczestniczki wraz z artystami z Polski, Argentyny i Słowenii ozdabiają kilka ścian i bram w okolicach ulicy Hercena. W swoich pracach poruszają ważne problemy związane ze zmianami klimatu, prawami dziecka i migracją. Do malowania murali korzystają z ekologicznych, antysmogowych farb KNOxOUT. Każdy metr kwadratowy redukuje dziennie do 0,44 g tlenków azotu (dla porównania średniej wielkości drzewo filtruje dziennie 0,42 g). Farby są bezpieczne dla młodych artystów. Zostały wyprodukowane na bazie wody - są bezwonne. Są też trwałe, zwykły deszcz może je oczyścić. Okoliczni mieszkańcy i wrocławianie będą mogli więc długo się nimi cieszyć. Akcję malowania wspiera Fundacja EcoEvolution.org, która jest oficjalnym partnerem wydarzenia: – Twórcy malując murale, zmieniają ściany w oczyszczacze powietrza zasilane słońcem. Z jednej strony farby ozdabiają zniszczone mury, z drugiej rozprawiają się ze szkodliwymi zanieczyszczeniami – mówi Paweł Lisowski, prezes Fundacji EcoEvolution.org.

Uroczyste odsłonięcie murali nastąpi w piątek o 17.00 przy ul. Hercena 13. Dla młodych artystów Brave Kids to ekscytujący i ważny moment. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności. Natomiast na sobotę zaplanowano spacer szlakiem murali Brave Kids. To wydarzenie w ramach Dnia Trójkąta 2021. Weźmie w nim udział m.in. artystka z Argentyny – Pum Pum, która prowadziła warsztaty. Start o 15.00 u zbiegu ulic Kościuszki i Komuny Paryskiej. Obowiązują wcześniejsze zapisy www.strefakultury.pl/zapisy-dzien-trojkata.

Cały Wrocław sceną Brave Kids

W niedzielę 29 sierpnia młodzież Brave Kids wystąpi na dziewięciu różnych scenach rozlokowanych w całym mieście. Tegoroczne przedstawienia rozpoczną się o godzinie 10.00 kolorowym pochodem pod Kliniką Przylądek Nadziei, gdzie spotkają się wszystkie grupy tegorocznej edycji Brave Kids. Po występie uczestnicy wyruszą na osiedlowe festiwale przygotowywane we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Plenerowe sceny powstaną na Przedmieściu Oławskim, Szczepinie, Brochowie, Strachocinie, Zakrzowie, Złotnikach, Ołbinie, Dąbiu i w Parku Południowym.

Wielki Finał Brave Kids

Oficjalne zakończenie Brave Kids nastąpi tydzień później, 5 września w Sali Koncertowej Radia Wrocław. O 15.00 rozpocznie się autorski spektakl przygotowywany przez międzynarodowych uczestników Brave Kids. Wystąpią m.in. Kids News Circus, Cirkusárna z Czech, Los Talleres de Teatro y Cine para Niños y Niñas de Lombó z Hiszpanii oraz wielokulturowe grupy młodych mieszkańców Wrocławia i Warszawy.

Więcej informacji: www.bravekids.eu oraz www.facebook.com/BraveKids