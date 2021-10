Oszczędzamy mniej niż na początku pandemii

Dokładnie rok temu 70 proc. Polaków deklarowało, że pieniędzmi gospodaruje uważniej niż przed pandemią, 47 proc., że więcej oszczędza. Credit Agricole postanowił po roku zadać te same pytania Polakom. Wyniki mogą martwić. Odsetek osób, które uważnie gospodarują budżetem spadł o 10 punktów proc. i aktualnie wynosi 60 proc. Zmniejszyła się także o 11 punktów proc. liczba osób, które oszczędzały więcej, niż przed pandemią. Aktualnie robi to 36 proc. badanych.

- Mniejsze oszczędności Polaków mogłyby wynikać z powodu utraty pracy czy ze wzrastających kosztów życia. Jeśli jednak dołożymy do tego mniejszą skłonność do uważnego gospodarowania pieniędzmi, wniosek nasuwa się jeden: przyzwyczailiśmy się do nowej sytuacji, nie boimy się już jej tak jak rok temu, dlatego częściowo wróciliśmy do starych nawyków – mówi Katarzyna Kierzkowska, menadżer ds. Badań i Analiz Rynku w banku Credit Agricole.

Zmniejszenie obostrzeń związanych z pandemią spowodowało również zmniejszenie obaw wobec osobistego kontaktu przy załatwianiu spraw urzędowych i bankowych. Jeszcze rok temu 68 proc. Polaków częściej załatwiało takie sprawy przez Internet lub telefon w porównaniu do okresu przed pandemią. Obecnie jest to 47 proc. badanych.

Credit Agricole rok temu sprawdzał także potrzeby i oczekiwania dotyczące wsparcia w zarządzaniu budżetem. W 2020 roku taką chęć zadeklarowało 54 proc. badanych osób, w 2021 r. 41 proc. Ze wsparcia banku w nauce mądrego zarządzania własnym budżetem najchętniej skorzystaliby młodzi ludzie, w wieku 18-24 lata. Aż 60 proc. z nich potrzebuje takiego wsparcia. Ta grupa chętnie także odwiedza placówki bankowe i rozmawia z doradcami.

- Poziom edukacji finansowej w Polsce jest niski. Jej ciężar spoczywa głównie na rodzicach, którzy jak widzimy z badań, sami nie do końca widzą potrzebę ostrożniejszego zarządzania swoim budżetem. Cieszę się, że młodzi ludzie mają do tego inne podejście i są zainteresowani wsparciem w lepszym gospodarowaniu pieniędzmi. To może świadczyć o pewnej zmianie, która mam nadzieję na stałe zagości w naszej kulturze finansowej – mówi Agnieszka Gorzkowicz z Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

Bank Credit Agricole od roku prowadzi inicjatywę „Wyzwanie oszczędzanie”. Jej celem jest zachęcenie Polaków do świadomego gospodarowania pieniędzmi i skuteczniejszego oszczędzania. Ponad 3,1 tys. osób dołączyło do społeczności grupy „Wyzwanie oszczędzanie” na Facebooku i wymienia się praktycznymi wskazówkami na temat mądrego zarządzania pieniędzmi. Na grupie organizowane są spotkania live i webinary ekspertów. Bank wydał także e-poradnik pt. „Dobre patenty na oszczędzanie”, w którym zebrane zostały najciekawsze wypowiedzi ekspertów i najlepsze porady internautów.

* Badanie realizowane na Panelu Badawczym Ariadna, na próbie N= 1000, 18+, próba ogólnopolska, wrzesień 2021 r.