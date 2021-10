Credit Agricole intensywnie rozszerza swoją sieć placówek bezgotówkowych

Placówki bez gotówki zyskują coraz większą popularność wśród klientów Credit Agricole. W nowym modelu nie ma stanowisk obsługi kasowej, a doradcy nie przyjmują, ani nie wypłacają gotówki. Placówki są natomiast wyposażone w bankomaty i wpłatomaty, w których klienci mogą wykonywać proste transakcje samodzielnie. Dzięki temu doradcy bankowi mają więcej czasu na rozmowę i dokładne badanie potrzeb klientów, albo na załatwianie bardziej skomplikowanych spraw. Mają też czas na wyjaśnianie klientom, jak bezpiecznie korzystać z narzędzi bankowości elektronicznej i mobilnej.

- Rozwój sieci placówek cashless, to nasza odpowiedź na zmiany w sposobie korzystania z finansów przez klientów banków. Coraz więcej osób aktywnie korzysta z bezgotówkowych form płatności, a proste operacje bankowe wykonuje samodzielnie: czy to we wpłatomatach, czy w urządzeniach mobilnych. Chcemy więc zaoferować wartość, jakiej nie da się przenieść do internetu, czyli rozmowę twarzą w twarz z doświadczonym doradcą, który potrafi rozpoznać potrzeby klienta i znaleźć dla niego najlepsze rozwiązania – wyjaśnia Katarzyna Tomczyk-Czykier, dyrektor zarządzająca w obszarze channel excellence and omnichannel orchestration.

Placówki bezgotówkowe zaaranżowano według nowego wystroju, opracowanego na podstawie opinii klientów i pracowników. Kluczowym elementem wystroju są wygodne kanapy przy stanowiskach obsługi, których wysokie oparcia tłumią rozmowy klienta z doradcą i nie pozwalają nikomu zaglądać przez ramię. Są też zamykane, szklane boksy do dłuższych rozmów i przestronna poczekalnia z siedziskami dla klientów. Wszystkie meble i elementy wykończenia wnętrza wykonane zostały z materiałów przyjaznych środowisku. Wystrój dopełnia dyskretne oświetlenie i delikatna muzyka tląca się z głośników.

Adresy nowych placówek bezgotówkowych banku Credit Agricole:

Białystok, ul. Kawaleryjska 9

Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 18

Gdańsk, al. Grunwaldzka 413

Gdynia, ul. Józefa Unruga 36

Gliwice, ul. Zwycięstwa 8

Gorzów Wielkopolski, ul. Wincentego Witosa 50

Kalisz, ul. Górnośląska 58

Kielce, pl. Wolności 6

Lubin, ul. Armii Krajowej 13

Łódź, ul. Karskiego 5 Manufaktura

Łódź, ul. Piotrkowska 172/180

Łódź, ul. Przybyszewskiego 92

Łódź, ul. Aleksandrowska 38

Olsztyn ul. Barcza 54

Poznań, ul. Szkolna 13

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 121

Ruda Śląska, ul. 1 Maja 49

Warszawa, ul. Świętokrzyska 16

Warszawa, al. Jana Pawła II 27

Warszawa, ul. Grochowska 249/251

Warszawa, ul. Książkowa 9f/1

Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 21

Warszawa, ul. Górczewska 200

Włocławek, ul. Kaliska 79

Wrocław, ul. Legnicka 33a/U10

Wrocław, ul. Krawiecka 1E