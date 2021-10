W Credit Agricole złożysz wniosek o kredyt z dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze”

Ścieżka kredytu z dotacją, którą Credit Agricole wprowadził w ramach programu „Czyste Powietrze”, pomoże klientom pokryć koszty wymiany starych źródeł ciepła na bardziej efektywne oraz termomodernizacji budynków. Inwestycja może obejmować między innymi pompę ciepła czy panele fotowoltaiczne Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W Credit Agricole klienci mogą skorzystać z dwóch rodzajów kredytów w ramach programu: kredytu gotówkowego Czyste Powietrze, który jest dostępny w placówkach Credit Agricole oraz kredytu ratalnego Czyste Powietrze, który oferują wybrani partnerzy biznesowi banku. Maksymalna kwota kredytu gotówkowego to 100 tys. zł, spłatę można rozłożyć nawet na 108 rat, a RRSO wynosi 7,39 proc. W przypadku kredytu ratalnego klient może ubiegać się o kwotę 120 tys. zł i rozłożyć go na maksymalnie 120 rat. RRSO kredytu ratalnego wynosi 6,92 proc. W ramach programu „Czyste Powietrze” klienci mogą liczyć na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sięgającą aż 37 tys. zł (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania).

- Biznes musi być odpowiedzialny. Za ludzi, którzy żyją wokół i za środowisko, w którym wszyscy żyjemy. W Credit Agricole ekologiczne zaangażowanie jest częścią naszego biznesowego DNA i mamy je wpisane do strategii. Od zeszłego roku realizujemy kampanię edukacyjną #mniejplastiku. Zachęcamy klientów do otwierania konta z pierwszą w Polsce kartą z ekotworzywa, sprzątamy góry, lasy i rzeki. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości, że warto przyłączyć się do programu „Czyste Powietrze” i walczyć również z problemem smogu – mówi Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu banku Credit Agricole. - Jako pracownicy banku też jesteśmy ludźmi, mamy swoje rodziny i chcemy mieszkać w miłym, pięknym otoczeniu i oddychać czystym powietrzem. To nasza naturalna potrzeba, żeby troszczyć się o świat w którym żyjemy – dodaje.

Klienci zainteresowani kredytem z dotacją mają dostęp do placówek bankowych oraz partnerów banku oferujących kredyty ratalne w całym kraju, w których odpowiednio przeszkolone osoby pomogą w złożeniu wniosku o kredyt z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku”, ponieważ reprezentant banku – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki temu klienci mają ułatwiony dostęp do kredytów z dotacją, a złożenie wniosku nie powinno sprawić im trudności.

– Credit Agricole jako kolejny bank w „Czystym Powietrzu”, to przede wszystkim nowe kanały dystrybucji informacji o naszym programie i dostępnych dotacjach na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Mam nadzieję, że wraz z poszerzającą się listą partnerów „Czystego Powietrza” będzie przybywało świadomych Polaków zdecydowanych na ekologiczne rozwiązania, których efekty odczują przyszłe pokolenia. Z pewnością ułatwią to wyszkoleni doradcy bankowi, którzy będą pomagać w złożeniu oraz prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Czyste Powietrze” to projekt, który służy poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Program jest wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Więcej informacji o programie i warunkach udzielania kredytów znajdziesz na stronie: http://www.credit-agricole.pl/czyste-powietrze i https://czystepowietrze.gov.pl/.