Nowa oferta lokat od Credit Agricole

Credit Agricole ruszył z nową, wzbogaconą ofertą produktów oszczędnościowych, z której mogą skorzystać zarówno obecni, jak i nowi klienci banku. Bank proponuje lokatę na nowe środki z podwyższonym oprocentowaniem na sześć, dziewięć lub dwanaście miesięcy oraz dwóch lub trzech lat. Oprocentowanie lokaty wzrasta wraz z długością trwania depozytu, aż do 2 proc. w przypadku lokaty 3-letniej dla klientów indywidualnych i agrobiznesowych, a w przypadku klientów firmowych do 1,9 proc. Maksymalna kwota lokat założonych na dany okres to 200 tys. zł.

- Wiemy, że klienci poszukują ofert lokat, które pozwolą im zminimalizować wpływ inflacji na ich portfele. Zdecydowaliśmy się zwiększyć oprocentowanie, a także zwiększyć kwoty depozytów. Zachęcamy klientów do oszczędzania z nami, a także dywersyfikowania oszczędności – mówi Hanna Niemiec-Kłak, manager Zespołu Produktów Oszczędnościowych w Credit Agricole.

Bank wprowadził również ofertę specjalną lokat mobilnych dla nowych klientów: lokatę na 6 miesięcy z oprocentowaniem 0,8 proc. w skali roku i lokatę roczną z oprocentowaniem 1 proc. Oferta dostępna jest wyłącznie w aplikacji CA24 Mobile, do 14 dni od otwarcia konta osobistego. Klient może założyć po jednej lokacie na każdy z podanych okresów na maksymalną kwotę 200 tys. zł. Oprócz tego bank zwiększył limit w ofercie „Na start” na Rachunku Oszczędzam z 20 tys. zł do 50 tys. zł. Bez zmian pozostały oprocentowanie i okres oferty: 1,5 proc. w skali roku przez 3 miesiące.