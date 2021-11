Trwa akcja Happy Days w Credit Agricole. Bank pod hasłem Black Weekend oferuje obecnym i nowym klientom kredyt gotówkowy na wyjątkowo korzystnych warunkach. Zainteresowani mogą wziąć kredyt do 150 tys. zł w placówkach banku oraz do 50 tys. zł przez CA24 Infolinia, Ca24 eBank oraz CA24 Mobile. Oprocentowanie kredytu wynosi 8 proc., a prowizja od 0 proc. do 10,5 proc. Klient może spłacić kredyt w maksymalnie 120 ratach.

- W Black Friday niemal wszystkie sklepy zaoferują klientom atrakcyjne promocje na swoje towary, zarówno stacjonarnie, jak i w sieci. Wielu klientów chce skorzystać z okazji, a nasza oferta może im ułatwić realizację tych planów – mówi Piotr Skoczek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Kredytowymi.

Akcja Happy Days z ofertą specjalną zakończy się w sobotę, 20 listopada – w ten dzień placówki Credit Agricole będą otwarte w godzinach 9-16.