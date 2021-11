Z myślą o osobach niesłyszących i słabosłyszących, bank przygotował specjalną ofertę Konta dla Ciebie w ekskluzywnym pakiecie VIP za 0 zł. Właściciele takiego rachunku mają bezpłatny dostęp do najważniejszych usług: karty do konta, rachunków walutowych, wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, a także przelewów natychmiastowych Express Eliksir. Dodatkowo każdy klient, który poza otwarciem konta, wykona określoną liczbę miesięcznych transakcji telefonem, kartą lub BLIKIEM, może otrzymać od banku nawet do 500 zł premii.

- Jesteśmy nowoczesnym bankiem skupionym na ludziach, który uważnie słucha swoich klientów i dostarcza im takich rozwiązań jakich potrzebują. Głusi, tak jak wszyscy inni, potrzebują usług bankowych na najwyższym poziomie. U nas mogą z nich korzystać bez żadnych barier i ograniczeń – zapewnia Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Nowa oferta, to kolejny element realizowanego w Credit Agricole programu „Zamieniam się w słuch”. Od lutego 2020 r. niesłyszący klienci mogą porozumiewać się z doradcami we wszystkich placówkach banku przy pomocy systemu zdalnego tłumaczenia języka migowego Tłumacz Migam. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo na smartfonie doradcy bankowego bądź klienta. Wystarczy wejść na stronę: tlumacz.migam.org i w wyszukiwarkę wpisać nazwę „Credit Agricole”, żeby połączyć się z tłumaczem, który pośredniczy w rozmowie klienta z doradcą. W Credit Agricole usługa jest dostępna od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00-20.00. Na spotkanie z udziałem tłumacza języka migowego online nie trzeba się wcześniej umawiać.

- Dzięki usłudze Tłumacza Migam, każdy Głuchy może zostać prawidłowo obsłużony. Najważniejszy jest wysoki profesjonalizm naszych tłumaczy, którzy mają bardzo duże doświadczenie i gwarantują, że nie będzie żadnych wątpliwości po stronie klienta - podkreśla Przemysław Kuśmierek, prezes Migam.

W 20 placówkach Credit Agricole w największych miastach Polski uruchomione zostały pętle indukcyjne, ułatwiające rozmowę doradców z klientami korzystającymi z aparatów słuchowych. Bank udostępnia również wzory podstawowych dokumentów (np. umowę i regulamin konta oraz umowę i regulamin karty kredytowej) w formie dostosowanej do potrzeb osób z problemami słuchu lub wzroku. Na stronie internetowej banku dostępne są dokumenty w tłumaczeniu na Polski Język Migowy, a w każdej placówce lub poprzez CA24 Infolinia klienci mogą zamówić te dokumenty także w formie wydruku w alfabecie Braille’a.

Ze specjalnej oferty Credit Agricole dla osób niesłyszących mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 03-L. Konto otworzyć można w dowolnej placówce banku.