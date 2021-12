Muzyka do reklamy Credit Agricole nagrodzona

Piąty rok z rzędu Credit Agricole wspólnie z agencją Just dostał nagrodę za komunikację podczas gali Kreatur, najstarszego konkursu kreatywnego branży reklamowej. W tym roku do tego wyróżnienia doszedł również prestiżowy Złoty Miecz, najcenniejsza nagroda przyznawana przez Klub Twórców Reklamy. W obu przypadkach doceniono nagrany dla banku utwór „Sailing”.

Cover „Sailing”, piosenki napisanej przez Sutherland Brothers, która stała się międzynarodowym hitem dzięki wykonaniu Roda Stewarta, został wyprodukowany przez Dawida Podsiadło oraz Aleksandra Świerkota. Podkład do niego stworzono w stu procentach z dźwięków plastikowych odpadów zebranych z bałtyckich plaż w ramach prowadzonej przez bank akcji #mniejplastiku. Utwór zaśpiewała niezwykle uzdolniona Julia Pietrucha.

Utwór „Sailing” Credit Agricole wykorzystał w kampanii reklamującej kartę z ekotworzywa. Jakość wykonania coveru, kreatywny proces jego tworzenia oraz to, jak bank użył go w różnych kanałach komunikacji, doceniło jury konkursów, przyznając Credit Agricole Kreaturę w kategorii Technika – Muzyka oraz Złoty Miecz Klubu Twórców Reklamy w kategorii Craft/Use of licensed music.

Całą kampanię, w której ta piosenka odgrywała ważną rolę, Credit Agricole przygotował we współpracy z agencją Just.

Szczegóły powstawania muzyki do coveru „Sailing”: https://www.youtube.com/watch?v=H-YqMMzSpvY&ab_channel=CreditAgricoleBankPolskaS.A.