Credit Agricole kolejnym dostawcą tożsamości w mojeID

Dzięki mojeID oraz integracji z Węzłem krajowym (login.gov.pl), klienci banku mają możliwość zdalnego dostępu do usług publicznych świadczonych przez urzędy oraz systemy i serwisy administracji publicznej, m.in. ePUAP, pacjent.gov.pl, biznes.gov.pl. Mogą również zakładać i używać Profil Zaufany w relacjach z administracją publiczną (m.in. do podpisywania pism urzędowych, deklaracji oraz innych dokumentów), wykorzystując bankowość internetową banku Credit Agricole do uwierzytelnienia poprzez mojeID.

mojeID to bezpieczna metoda zdalnego potwierdzania tożsamości również w usługach komercyjnych Użytkownicy mojeID mogą korzystać z oferty online usługodawców z wielu różnych branż – ubezpieczeniowej, ochrony zdrowia, telekomunikacyjnej, finansowej, energetycznej czy rozrywkowej. Klienci mogą m.in. rejestrować się w celu uzyskania dostępu do portali, odzyskiwać hasła, zawierać umowy czy zlecać polecenie zapłaty.

- Do dyspozycji klientów oddajemy kolejne nowoczesne rozwiązanie technologiczne, które jest wygodne w użytkowaniu i zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych osobowych. Dzięki niemu nasi klienci będą mogli załatwić zdalnie wiele codziennych, a także urzędowych spraw. Jesteśmy przekonani, że

z zadowoleniem przyjmą to rozwiązanie – mówi Janusz Kępiński, dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej z banku Credit Agricole.

mojeID to wygodna w stosowaniu, intuicyjna usługa z której można skorzystać w kilku krokach. Chcąc załatwić sprawę, która wymaga potwierdzenia tożsamości, wystarczy na stronie firmy lub urzędu wybrać mojeID i zalogować się do swojego banku. Po potwierdzeniu w banku zgody na przekazanie konkretnych danych, użytkownik automatycznie przenosi się do serwisu z którego chciał skorzystać. Rozwiązanie spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w unijnym rozporządzeniu eIDAS oraz w ustawie o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej.

- Możliwość zdalnego uwierzytelniania to kluczowy element procesu digitalizacji, obejmującego wiele dziedzin życia. Dlatego z satysfakcją obserwujemy tak intensywny rozwój i upowszechnienie usługi mojeID. Dzięki współpracy z Credit Agricole Bank Polska, mojeID będzie dostępne łącznie dla ponad 15 mln klientów bankowości elektronicznej, którzy zyskają komfort dostępu do oferty usług świadczonych online – komentuje Piotr Wichowski dyrektor Linii biznesowej usługi identyfikacji w KIR.