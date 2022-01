Wiślaną Odyseję czas zacząć!

#WiślanaOdyseja to wyjątkowa akcja edukacyjno-ekologiczna. Marsz wzdłuż nurtu Wisły od źródeł na Baraniej Górze, do ujścia w Gdańsku, połączony ze sprzątaniem brzegów i edukowaniem lokalnych mieszkańców. 1200-kilometrowa trasa podzielona jest na 10 etapów. W jeden wybrany weekend w miesiącu, grupa wolontariuszy pod przewodnictwem ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego, pokona każdorazowo 100-120 km. Pierwszy etap rozpocznie się w sobotę 22 stycznia w Wiśle. Zbiórka uczestników i konferencja prasowa planowane są o godz. 10 przy Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Wyzwolenia 67.

- Niektóre etapy będziemy pokonywać pieszo, inne na rowerach, część trasy przepłyniemy także na kajakach. A wszystko po to, by zwracać uwagę na problem zanieczyszczania rzek i mórz plastikowymi śmieciami. Chcemy w ten sposób uświadamiać Polaków, że każdy z nas przyczynia się do zaśmiecania środowiska, więc wszyscy też musimy zaangażować się w walkę z tym problemem – przekonuje Przemysław Przybylski z banku Credit Agricole.

Każdemu etapowi Wiślanej Odysei towarzyszyć będą lekcje edukacyjne w szkołach, pogadanki dla turystów i lokalnych mieszkańców oraz webinary. W miastach nad Wisłą można oglądać również plenerową wystawę „Plastikowa Odyseja”, prezentującą artystyczne zdjęcia śmieci zebranych na bałtyckich plażach. Wszystkie szczegóły dotyczące tych wydarzeń można znaleźć na stronie www.mniejplastiku.pl oraz w social mediach: Facebook.com/WislanaOdyseja.

#WiślanaOdyseja to już trzecia duża akcja z cyklu ekologicznych przedsięwzięć organizowanych w ramach kampanii #mniejplastiku. W 2020 r. odbyła się Bałtycka Odyseja, czyli sprzątanie plaż wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Rok później, w ramach Górskiej Odysei, wolontariusze sprzątali szlaki turystyczne wzdłuż południowej granicy Polski. Wszystkie akcje łączy potrzeba zwracania uwagi na nadmiar plastikowych odpadów w środowisku, a szczególnie w wodzie.

- Warto pamiętać, że 80 proc. odpadów znajdowanych w wodzie pochodzi z lądu. Aby to zmienić, musimy zacząć od siebie samych i nauczyć się nowych nawyków. Wystarczy wdrożyć w swoje codzienne zwyczaje kilka prostych zasad, które pomagają ograniczać wytwarzanie zbędnych odpadów. Kupujmy tylko to, czego naprawdę potrzebujemy, zamiast jednorazówek używajmy przedmiotów wielokrotnego użytku i naprawiajmy je, gdy się zepsują. Warto przykładać się także do porządnego segregowania śmieci. To naprawdę działa – radzi Dominik Dobrowolski.

Wiślaną Odyseję organizują wspólnie: Dominik Dobrowolski i bank Credit Agricole wraz ze spółką leasingową EFL. Patronat nad akcją objął prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz stowarzyszenie Program Czysta Polska.