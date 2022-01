Wyjątkowy prezent na Dzień Babci i Dziadka

Na rynku jest wiele rodzajów ubezpieczeń. Doskonałym prezentem na Dzień Babci i Dziadka będą indywidualne ubezpieczenia assistance, w ramach których ubezpieczyciel zapewni ochronę i pomoc w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a nawet w przypadku awarii, pożaru, zalania czy też zwykłej usterki sprzętu RTV/ AGD. Dostępna jest również ochrona telefonu i przedmiotów zwyczajowo noszonych przy sobie, ubezpieczenie na problemy z komputerem, w przypadku cyberataku lub awarii auta.

- Takie ubezpieczenia chronią przed konsekwencjami nieprzewidzianych wydarzeń. Co warto podkreślić, ubezpieczyciel pokrywa koszty usług fachowców do określonych w polisie limitów. Pomysł sprezentowania takiego ubezpieczenia jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które na co dzień nie mogą być obok swoich bliskich i pomóc im w nagłych sytuacjach – mówi Małgorzata Jamrozy, Senior Product Manager w Departamencie Produktów Ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych Credit Agricole.

- Czasem wystarczy rozmowa z fachowcem, by dowiedzieć się, że rozwiązaniem sytuacji, która początkowo wydawała się bardzo trudna, jest włączenie korków w skrzynce. Tę pomoc docenią szczególnie ludzie starsi. Ubezpieczenie pomoże im w razie nagłej choroby lub wypadku – wtedy to ubezpieczyciel zorganizuje dla nich wizytę lekarską, dostawę leków, czy transport do i ze szpitala w razie potrzeby – dodaje Małgorzata Jamrozy

Credit Agricole oferuje szeroki zakres tego typu ubezpieczeń, a koszty nie są wysokie. Ubezpieczenia można kupić pojedynczo: miesięczna składka za każde z nich wynosi 4,50 złotych. Korzystniej jest jednak kupić je w pakiecie – szczególnie dla klientów posiadających konto osobiste w banku Credit Agricole, którzy otrzymują zniżki na kompleksową ochronę. W takim przypadku pakiet Pomoc dla Ciebie PLUS, czyli aż 5 ubezpieczeń indywidualnych, kosztuje miesięcznie tylko 16 złotych. Dodatkowo nowy klient, który przyjdzie do banku i otworzy konto, będzie miał możliwość skorzystać z ubezpieczenia Pomoc dla Ciebie przez 3 miesiące za darmo.

Ubezpieczenie to – cały pakiet lub jego wybrany element – można kupić osobiście w placówce bankowej albo telefonicznie za pośrednictwem infolinii banku. Pamiętajmy o tym nietypowym i bardzo przydatnym prezencie szczególnie w obliczu zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Więcej informacji na stronie: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/pomoc-dla-ciebie