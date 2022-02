Złóż wniosek o świadczenie 500+ w Credit Agricole i wygraj rodzinnego kampera

- Teraz z 500+ niech skorzystają także rodzice! – pod takim hasłem Credit Agricole rusza z loterią dla obecnych i nowych klientów. Do wygrania mnóstwo atrakcyjnych nagród. Aż 1 180 osób otrzyma zegarek smartwatch FITBIT Versa 2 o wartości 500 zł brutto każdy. Natomiast główny zwycięzca zdobędzie samochód kamper Roller Team Kronos 287 TL o wartości 346 775 zł brutto.

- Jesteśmy bankiem pełnym korzyści, który z uwagą słucha swoich klientów. Codziennie pomagamy im spełniać plany i marzenia. Także te najskrytsze, na przykład o podróżach. Złożenie wniosku o świadczenie 500+ przez naszą bankowość elektroniczną jest bardzo proste i może się bardzo opłacić – zachęca Grzegorz Górski, dyrektor Pionu Zarządzania Produktami i Segmentami w Credit Agricole.

W loterii może wziąć udział każdy, kto już ma konto osobiste w banku Credit Agricole lub zdecyduje się je otworzyć. Warunkiem przystąpienia do loterii jest złożenie za pośrednictwem serwisu CA24 eBank wniosku w programie Rodzina 500+ i zarejestrowanie się na stronie www.wygrajkampera.pl. Można to zrobić od 1 lutego do 31 marca 2022 r. (zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 1 lutego, od godziny 12:00). Laureaci zostaną poinformowani o wygranej wiadomością e-mail na podany przez siebie adres oraz sms-em, jeśli podczas zgłoszenia do loterii podali numer telefonu. Organizatorem loterii jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o.

Dodatkowo, nowi klienci, którzy otworzą Konto dla Ciebie, zapewnią wpływ na konto w wysokości 300 zł i wykonają określoną liczbę transakcji kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIK-iem, mogą otrzymać od banku nawet 555 zł. Bank proponuje również atrakcyjną ofertę rocznej lokaty mobilnej, której oprocentowanie sięga aż 3 proc. Nowi klienci mogą założyć taką lokatę w aplikacji CA24 Mobile do 14 dni od otwarcia konta.

Więcej informacji o loterii „Wygraj Kampera z wnioskiem 500+ i CA24 eBank” można znaleźć na stronie: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/promocje/konta/loteria-wygraj-kampera-lub-smartwatcha.