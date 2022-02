100 zł KieszonkoweGO od Credit Agricole na ferie dla nastolatka

Trwa okres zimowych wyjazdów, szusowania na nartach i zjazdów na snowboardzie. Przy takich aktywnościach łatwo zgubić gotówkę. Dlatego, planując ferie zimowe czy już wakacyjny wypoczynek, warto pomyśleć o założeniu dziecku konta w banku. Takie rozwiązanie to dla młodego człowieka symbol dorosłości i możliwość uczenia się gospodarowania pieniędzmi na wczesnym etapie, a dla rodzica gwarancja bezpieczeństwa.

- Konto i karta to prawdziwa wygoda zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Jeżeli nasze dziecko będzie pilnie potrzebowało dodatkowej gotówki na wyjeździe, możemy mu ją przelać w kilka sekund. Na karcie można też ustawić odpowiednie limity, tak by dziecko mogło wydać dziennie tylko określoną przez nas kwotę. Poza tym konto to znacznie bezpieczniejsze miejsce do przechowywania pieniędzy niż portfel – podkreśla Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami w Credit Agricole.

Dla najmłodszych klientów bank przygotował ofertę „100 zł KieszonkoweGO”. Dzięki niej osoby w wieku 13-18 lat, które założą Konto dla Ciebie GO! mogą otrzymać premię – kieszonkowe o łącznej wartości 100 zł oraz kartę z wybranym przez siebie wizerunkiem za darmo. Wystarczy do 30 kwietnia założyć Konto dla Ciebie GO! wraz z kartą debetową. Następnie w każdym z pięciu kolejnych miesięcy po otwarciu konta wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe na dowolną kwotę. Cząstkowa premia, czyli 20 zł, zostanie wypłacona na nowo otwarte Konto dla Ciebie GO! do końca miesiąca następującego po tym, w którym został spełniony warunek aktywności. Konto dla Ciebie GO! można otworzyć dziecku w dowolnej placówce banku Credit Agricole.

Posiadacze konta mają dostęp do aplikacji CA24 Mobile. Mogą także korzystać z płatności: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub BLIK. Prowadzenie konta oraz przelewy internetowe są bezpłatne. Można też bezpłatnie wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce, a także przelewać pieniądze przelewem na telefon.

Poza ofertą dla młodych, bank przygotował też specjalną ofertę dla rodziców. Zachęca do otwarcia swojego flagowego Konta dla Ciebie. Nowi klienci, którzy otworzą Konto dla Ciebie, zapewnią wpływ na konto w wysokości 300 zł i wykonają określoną liczbę transakcji kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM, mogą otrzymać od banku nawet 555 zł. Trwa również wyjątkowa loteria Credit Agricole, w której można wygrać samochód kamper Roller Team, a także zegarki smartwatch FITBIT. Warunkiem przystąpienia do loterii jest złożenie za pośrednictwem serwisu CA24 eBank wniosku w programie Rodzina 500+ i zarejestrowanie się na stronie www.wygrajkampera.pl. Można to zrobić do 31 marca 2022 r.