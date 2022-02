7 lat stałego oprocentowania od Credit Agricole. Gwarancja na trudne czasy.

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, każdy bank w Polsce powinien posiadać w swojej ofercie kredyt z minimum pięcioletnim okresem stałej stopy procentowej. Credit Agricole, jako jeden z nielicznych kredytodawców, oferuje aż siedmioletni okres stałego oprocentowania. Przez ten czas wysokość miesięcznej raty nie zmieni się, niezależnie od sytuacji rynkowej. Po siedmiu latach klient może wybrać, czy nadal chce spłacać kredyt ze stałą stopą procentową, czy wybrać oprocentowanie zmienne.

- Pomimo rosnącej inflacji i wzrastających wraz z nią podstawowych stóp procentowych NBP, nasi klienci mogą mieć pewność, że wysokość miesięcznej raty przez siedem lat od dnia zaciągnięcia kredytu nie ulegnie zmianie. Taki model pozwala łatwiej zarządzać domowym budżetem – wyjaśnia Mariola Willmann, manager w Departamencie Zarządzania Produktami Kredytowymi w banku Credit Agricole.

Warunki na jakich udzielany jest kredyt są niezmienne, niezależnie od rodzaju wybranego oprocentowania. W wybranych ofertach Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu. Wolna od opłaty jest wcześniejsza spłata kredytu lub zmiana rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10 proc., a okres kredytowania to nawet 35 lat. W ofercie Credit Agricole RRSO kredytu z okresowo stałą stopą procentową wynosi 6,26 proc., a kredytu ze zmienną stopą procentową 5,60 proc. (dla przykładu reprezentatywnego z dnia 1.02.2022).

- Warto zwrócić uwagę, że w Credit Agricole Klient ma możliwość wypłaty kredytu nawet przez 36 miesięcy, a w tym czasie spłata kapitału jest odroczona, aż do wykorzystania ostatniej transzy. Maksymalna dostępna kwota kredytu oraz ocena zdolności kredytowej nie jest uzależniona od wyboru rodzaju oprocentowania – dodała Mariola Willmann.

Kredyt z okresowo stałą stopą procentową jest dostępny także w kredycie Zielony DOM, na zakup lub budowę domu energooszczędnego. Jest to oferta z marżą obniżoną do 1,95 proc. i prowizją 0 proc., co przekłada się na niższą miesięczną ratę. Przykładowo: dla kredytu w wysokości 500 tys. zł zaciągniętego na 30 lat rata może być niższa o około 90 zł miesięcznie, niż w przypadku standardowego kredytu. RRSO dla takiej oferty to 5,55 proc..

