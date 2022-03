Ostatnie dni loterii Credit Agricole

To już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w wyjątkowej loterii, w której codziennie do wygrania jest 20 smartwatchów Fitbit Versa 2, a nagrodą główną jest samochód kamper Roller Team. Aż 700 klientów już wygrało smartwatche w cotygodniowych losowaniach. Losowanie nagrody głównej odbędzie się 20 kwietnia. Wezmą w nim udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane do końca marca.

W loterii może wziąć udział każdy, kto już ma konto osobiste w banku Credit Agricole lub zdecyduje się je otworzyć. Warunkiem przystąpienia do loterii jest złożenie za pośrednictwem serwisu CA24 eBank wniosku w programie Rodzina 500+ i zarejestrowanie się na stronie www.wygrajkampera.pl. Można to zrobić do 31 marca 2022 r. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej wiadomością e-mail na podany przez siebie adres oraz sms-em, jeśli podczas zgłoszenia do loterii podali numer telefonu. Organizatorem loterii jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o.

Dodatkowo, nowi klienci, którzy otworzą Konto dla Ciebie, zapewnią wpływ na konto w wysokości 300 zł i wykonają określoną liczbę transakcji kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIK-iem, mogą otrzymać od banku nawet 555 zł. Bank proponuje również atrakcyjną ofertę rocznej lokaty mobilnej, której oprocentowanie sięga aż 3 proc. Nowi klienci mogą założyć taką lokatę w aplikacji CA24 Mobile do 14 dni od otwarcia konta.

Więcej informacji o loterii „Wygraj Kampera z wnioskiem 500+ i CA24 eBank” można znaleźć na stronie internetowej.