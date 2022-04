Koszulka od pashyBicepsa od Credit Agricole dla graczy

Credit Agricole rusza ze specjalną ofertą dla graczy i wchodzi we współpracę Jarosławem pashąBicepsem Jąrząbkowskim oraz Mastercard. W promocji klienci mogą zdobyć limitowaną koszulkę turniejową z podpisem pashyBicepsa oraz nawet 120 zł do wykorzystania na platformie Steam. Z myślą o graczach i fanach pashyBicepsa, Credit Agricole wprowadził też trzy nowe wizerunki kart do konta z podpisem e-sportowca.

- Gaming cieszy się w Polsce dużą popularnością. Dlatego wychodzimy fanom gier naprzeciw i oferujemy im coś tak unikatowego, jak koszulka zaprojektowana wspólnie z najbardziej utytułowanym polskim gamerem – mówi Marcin Jagodziński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi.

Żeby skorzystać z promocyjne oferty „Konta dla graczy z bonusami” i otrzymać koszulkę z podpisem pashyBicepsa, należy założyć jeden z czterech pakietów Konta dla Ciebie, wyrazić zgody opisane w regulaminie i zamówić do konta kartę Mastercard. Następnie bank wyśle wiadomość sms z linkiem do strony internetowej, na której należy podać rozmiar koszulki oraz adres do wysyłki. Dodatkowo, jeśli klient wykona co najmniej pieć transakcji kartą w każdym miesiącu oraz w ciągu pół roku minimum raz w miesiącu zaloguje się do serwisu internetowego CA24 eBank lub aplikacji CA24 Mobile, za każdy miesiąc aktywności otrzyma 20zł do platformy STEAM.

Bank Credit Agricole już od kilku lat aktywnie działa w środowisku gamerów. W marcu 2017 r. zrealizował kampanię „Rób to, co kochasz. Pracujesz na swoje konto” z udziałem najpopularniejszych wówczas youtuberów gamingowych: Piotra „Izaka” Skowyrskiego i Stuarta „Stuu” Burtona. Był także sponsorem drużyny e-sportowej OFF MODE oraz patronem znanych imprez e-sportowych: Intel Extreme Masters w Katowicach czy Esport Now we Wrocławiu.

E-sport to jeden z najszybciej rosnących segmentów nowych technologii napędzany rosnącymi wymaganiami sprzętowymi gier i oczekiwaniami graczy. Coraz więcej osób traktuje gry nie tylko jako rozrywkę, ale sposób na życie, stąd rosnąca popularność e-sportu, czyli rozgrywek profesjonalnych graczy. Wartość polskiego rynku gier wynosi obecnie ok. 1,75 mld zł. Liczbę graczy w Polsce szacuje się na 16 mln osób.