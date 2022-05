Gwarancja stałej raty w kampanii Credit Agricole

Credit Agricole promuje kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Bank gwarantuje, że rata kredytu nie zmieni się przez cały okres trwania umowy, pod warunkiem, że klient będzie spłacać kredyt zgodnie z harmonogramem. Klient może zawnioskować o nawet 200 tys. zł, a spłatę kredytu rozłożyć na 120 rat. Bank przygotował również specjalną ofertę kredytu bez prowizji. Promocja dotyczy kredytu gotówkowego do 20 tys. zł.

Ofertę kredytu gotówkowego promuje kampania z udziałem Dawida Podsiadło. W komunikacji Credit Agricole skupia się na postępującej inflacji, rosnących stopach procentowych i podwyżkach cen. Bank porusza również problem spadku poczucia stabilności oraz bezpieczeństwa. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o finanse, domowy budżet i plany na przyszłość.

- Z korzyścią dla Ciebie i Twoich planów – to hasło przyświecające naszej najnowszej kampanii. Chcemy pokazać naszym klientom, że wspieramy ich w tych niepewnych czasach. Rozumiemy, jak ważne jest poczucie stabilności. Dlatego stale poszukujemy rozwiązań, które przyniosą im, jak najwięcej korzyści – podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Kampania zaplanowana jest na dziewięć tygodni. Spoty zostaną wyemitowane w 142 kanałach telewizyjnych. Każdego dnia kampanii nastąpi od 500 do 700 emisji reklamy. Łącznie spoty mają dotrzeć do około 90% Polaków, czyli ponad 32 mln osób. Kampanii towarzyszą zintegrowane działania w internecie i mediach społecznościowych. Nową ofertę promują także materiały w placówkach bankowych i treści wyświetlane na ekranach digital signage.

Autorem konceptu kreatywnego wiosennej kampanii Credit Agricole jest agencja JUST, za produkcję spotu odpowiada Film Produkcja, a planowanie i zakup mediów jest dziełem Zenith Media. Za kampanie w Internecie odpowiedzialna jest agencja Mindshare Polska. Kreacje do kampanii internetowych przygotowały agencje JUST i Point of View.

Credit Agricole promuje swoją ofertę również w radiu. Spot będzie można usłyszeć w 235 stacjach: ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, m.in.: RMF FM, Radio Zet, Radio Eska, Antyradio, Radio Plus, RMF Maxxx, RMF Classic.

Równolegle bank promuje specjalną ofertę dla gamerów we współpracy z pashąBicepsem oraz lokatę mobilną z Kontem dla Ciebie z oprocentowaniem 4 proc. Każdy klient, który do 31 sierpnia br. otworzy Konto dla Ciebie, po wykonaniu określonej liczby miesięcznych transakcji telefonem, kartą, zegarkiem lub BLIKIEM może otrzymać od banku nawet do 555 zł premii. Konto otworzyć można w dowolnej placówce banku lub zdalnie, za pośrednictwem specjalnej aplikacji mobilnej: CA24 Otwórz Konto.