Credit Agricole po raz trzeci z rzędu z tytułem Konsumenckiego Lidera Jakości

Kredyty ratalne Credit Agricole od wielu lat są chwalone i doceniane przez klientów. W kwietniu bank już po raz piąty został Konsumenckim Liderem Jakości. Wyróżnienie to przyznawane jest najlepszym markom i firmom działającym na polskim rynku, a ranking tworzony jest na podstawie ponad 15 tys. opinii aktywnych klientów. Poprzednio bank zdobył to wyróżnienie w 2017, 2018, 2020 i 2021 roku. Zdobył również tytuł Lidera Dekady.

Klienci doceniają Credit Agricole przede wszystkim za rzetelną i profesjonalną obsługę, uczciwą ofertę, niskie oprocentowanie i dobre warunki kredytów oraz brak problemów z ich uzyskaniem. Ponadto z badania wynika, że bank wzbudza zaufanie wśród konsumentów, a wielu z nich korzysta z programów ratalnych od lat i uważa Credit Agricole za uczciwą i odpowiedzialną firmę.

- Kolejny tytuł Konsumenckiego Lidera Jakości to dla nas ogromne wyróżnienie – mówi Jarosław Marek, dyrektor pionu Consumer Finance w Credit Agricole. - Zajmujemy się kredytami ratalnymi od wielu lat. Byliśmy pionierem, liderem i wciąż pozostajemy w czołówce banków finansujących zakupy na raty. Mamy bogate doświadczenie i zaplecze organizacyjne, by najlepiej na rynku służyć klientom. Codziennie ciężko pracujemy na to, aby nasza oferta była najlepsza z możliwych i jak najbardziej dopasowana do oczekiwań klientów.

Nagrodzony Złotym Godłem kredyt ratalny Credit Agricole dostępny jest m.in. dla klientów zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej w budownictwie jednorodzinnym (dostępny za pośrednictwem dystrybutorów takich instalacji, np. firmy Columbus Energy). Warto dodać, że każdy, kto do 3 lipca skorzysta z kredytu ratalnego banku Credit Agricole może wziąć udział w konkursie i wygrać voucher na podróż kamperem po Europie. Wystarczy napisać, zrobić zdjęcie lub narysować odpowiedź na pytanie: „Jaki jest twój wymarzony cel podróży kamperem”. Dodatkowo co tydzień uczestnicy konkursu mogą wygrać karty podarunkowe Travelplanet o wartości 2 000 zł

Gwarancja stałej raty

Kredyty ratalne Credit Agricole są kredytami o stałej stopie oprocentowania, co oznacza, że wysokość miesięcznej raty nie zmienia się przez cały okres trwania umowy kredytowej.

- Zaletą kredytu o stałej stopie procentowej jest jego stabilność i przewidywalność. Raz ustalona wysokość oprocentowania nie zmienia się przez cały ustalony z bankiem okres. Niezależnie od tego, co się będzie działo w gospodarce i niezależnie od tego, ile razy jeszcze Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy procentowe, u nas wysokość raty się nie zmieni. Dzięki temu zawsze znana jest całkowita kwota, jaką trzeba oddać bankowi i nigdy nie będzie tu żadnych niespodzianek - wyjaśnia Tomasz Kamiński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Partnerami w Credit Agricole.

Gwarancja stałej raty w Credit Agricole dotyczy – oprócz kredytów ratalnych – także wszystkich kredytów gotówkowych i samochodowych, kredytów konsolidacyjnych, a także spłat ratalnych zadłużenia karty kredytowej.