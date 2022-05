Credit Agricole i UNICEF promują współpracę biznesu i trzeciego sektora

Przewodnik „NGO i biznes. Partnerstwo czy jednostronna korzyść?” jest wynikiem kampanii UNICEF Polska skierowanej do biznesu, której celem było wypracowanie nowych założeń współpracy pomiędzy światem biznesu i organizacjami humanitarnymi. Dwudniowe warsztaty, z udziałem kilkunastu firm, zaowocowały ciekawymi wnioskami oraz propozycjami rozwiązań dla NGO i biznesu. Znalazły się one w przewodniku UNICEF Polska wraz z wypowiedziami zarówno przedstawicieli organizacji, firm zaangażowanych w warsztaty, jak i trenerów biznesu.

Przewodnik jest kompendium wiedzy na temat współpracy przedstawicieli biznesu i organizacji charytatywnych. To materiał uniwersalny, z którego mogą korzystać różne podmioty. Jest dostępny bezpłatnie w wersji polskiej i angielskiej. Aby go otrzymać, wystarczy dokonać rejestracji na unicefdlabiznesu.pl.

– Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że wiele firm, które chcą wesprzeć organizacje takie jak nasza, już na wstępie ma liczne pytania o zasady takiej współpracy. Firmy w ramach działań CSR chcą angażować swoich pracowników, mieć realny udział w realizowanym projekcie, najlepiej tu, na miejscu. Jednym słowem, chcą mieć bezpośredni kontakt z beneficjentem końcowym. Wielu firmom wydaje się, że współpraca z nami tego nie gwarantuje. Nic bardziej mylnego. Realizujemy różne projekty i dlatego uważamy, że zawsze warto rozmawiać o wspólnych potrzebach, oczekiwaniach. Na pewno dzięki temu znajdziemy odpowiednią przestrzeń do współpracy, zaproponujemy najlepsze rozwiązanie i wypracujemy partnerską relację, która jest kluczowa przy prowadzeniu tego typu ważnych społecznie działań – powiedział Paweł Barski Dyrektor Marketingu i Komunikacji, UNICEF Polska.

Cenne wskazówki od praktyków

Przewodnik jest wspólnym dziełem 15 osób. Wśród nich znajdują się zarówno przedstawiciele UNICEF Polska, trenerzy biznesu, jak też eksperci ze znanych polskich i globalnych przedsiębiorstw. Wśród nich Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Credit Agricole Bank Polska.

– W Credit Agricole wierzymy, że biznes musi być odpowiedzialny za ludzi, którzy nas otaczają, i za środowisko, w którym wszyscy żyjemy. Sens istnienia naszej firmy (z francuskiego: riason d’être) brzmi: „Codziennie działamy na rzecz naszych klientów i społeczeństwa”. Dlatego chętnie angażujemy się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają na celu rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. Konstruktywny dialog z organizacjami trzeciego sektora sprawia, że tego typu zaangażowanie biznesu może być bardziej efektywne, a działania organizacji pozarządowych skuteczniejsze. Można więc powiedzieć, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i wszyscy na tym zyskujemy. Dziękuję UNICEF Polska za inicjatywę takiego dialogu i mam nadzieję, że uda nam się współpracować dla dobra dzieci i całego społeczeństwa – powiedział Przemysław Przybylski Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, Credit Agricole.

Przewodnik został podzielony na trzy części. Pierwsza „Razem dla innych, razem dla siebie” zawiera odpowiedź na trzy pytania: Czy polski biznes jest wrażliwy społecznie?, Co biznes daje organizacjom społecznym?, Co NGO może dać biznesowi? Drugi rozdział zawiera narzędzia, jakie warto wykorzystać, aby przełamywać bariery. Wśród nich najlepszym rozwiązaniem są warsztaty, podczas których za pomocą różnych technik docieramy do wspólnego celu, który nam przyświeca, w ramach działalności pomocowej. W trzeciej części

przewodnika znalazły się wnioski i rekomendacje zarówno dla biznesu, jak i NGO oraz występujące między nimi modele współpracy.

Zawarte w przewodniku wątki i wskazówki będą pomocne m.in. dla zarządu, działów HR, marketingu, PR, CSR oraz pracowników firm, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pomocowych.