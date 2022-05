Credit Agricole ma nową aplikację mobilną

Credit Agricole przygotował pierwszą wersję zupełnie nowej aplikacji mobilnej. To aplikacja z wyjątkowym designem i nowatorskim podejściem do nawigacji. Największym jej wyróżnikiem jest Klub korzyści - personalizowane oferty rabatów na zakupy. Jeszcze w tym roku w aplikacji pojawią się także nowe rodzaje płatności BLIK czy unikatowe narzędzie do zarządzania finansami.