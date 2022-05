Promocja Indywidualnej Linii Kredytowej w Credit Agricole

Indywidualna Linia Kredytowa to wygodny sposób, żeby w razie nagłej potrzeby zawsze mieć dostęp do dodatkowych pieniędzy na swoim koncie, np. kilka dni przed pensją. W Credit Agricole tylko do 31 maja klienci banku mogą skorzystać z wyjątkowej oferty. W ramach promocji Credit Agricole obniży oprocentowanie ich Indywidualnej Linii Kredytowej o 2 p.p. w pierwszym roku.

Z oferty mogą skorzystać klienci pomiędzy 18 a 75 rokiem życia, którzy mają zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez bank oraz osiągają dochody min. 1000 zł netto. Jeśli klient wnioskuje o Indywidualną Linię Kredytową ze współposiadaczem, jego dochody muszą wynosić min. 800 zł netto. Żeby skorzystać z oferty wystarczy podpisać umowę o udostępnienie Indywidualnej Linii Kredytowej z opłatą miesięczną oraz zawnioskować o limit w kwocie min. 1000 zł.

Indywidualna Linia Kredytowa w Credit Agricole ma stałe oprocentowanie nawet przez 12 miesięcy. Dzięki temu klienci nie muszą martwić się, że w najbliższym czasie oprocentowanie ich linii kredytowej wzrośnie.

Więcej informacji na stronie banku.