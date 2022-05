Credit Agricole zwiększa swoje zaangażowanie ESG

Powołanie Komitetu ESG jest wyrazem ekologicznego i społecznego zaangażowania banku i podejścia, które zakłada że tylko zaangażowanie w ESG całej firmy może zapewnić sukces w tym obszarze. Credit Agricole od wielu lat promuje ideę odpowiedzialnego biznesu i realizuje liczne programy i kampanie na rzecz ochrony środowiska, równego traktowania, czy przeciwdziałania wykluczeniom społecznym. W skład komitetu wchodzą członkowie zarządu banku oraz dyrektorzy obszarów odpowiedzialnych m.in. za rozwijanie linii biznesowych, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i realizację inicjatyw społecznych banku. Ciało ma wyznaczać kierunki zrównoważonego rozwoju banku i monitorować realizację postępów.

- Uważamy, że wyzwania, przed jakimi stoi obecnie ludzkość, wymagają jeszcze większego zaangażowania firm w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i środowiskowych. Naszą ambicją, którą wyrazimy w strategii ESG, jest takie przekształcenie naszego biznesu, aby wspierał realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – wyjaśnia Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu nadzorujący obszar zrównoważonego rozwoju i ESG. - Chcemy to robić bezpośrednio, np. poprzez ograniczanie negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko lub kształtowanie w niej kultury różnorodności, a także pośrednio – poprzez wspieranie naszych klientów w transformacji energetycznej, czy podejmowaniu przez nich działalności odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo.

W banku utworzony został również Zespół ds. Corporate Sustainability (zrównoważonego rozwoju w firmie), którego główne zadania obejmują: koordynację wszystkich działań ESG w banku i prac nowo powołanego komitetu, zarządzanie realizacją strategii ESG, raportowanie, edukację oraz komunikację. - Wspieramy managerów banku w rozumieniu istoty odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w biznesie i pomagamy im podejmować takie inicjatywy, które będą wywierały pozytywny wpływ na naszych pracowników, klientów i ich otoczenie. Chcemy także prowadzić wiele działań edukacyjnych i popularyzujących ESG wśród pracowników naszego banku, ale i nie tylko. Ważnym zadaniem naszego Zespołu jest również wypełnianie obowiązków regulacyjnych związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Jest ich coraz więcej, a zakres informacji wymaganych w raportach z roku na rok jest coraz szerszy – wyjaśnia Ewa Deperas-Jarczewska, managerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w CABP.

Zespół ds. Corporate Sustainability odpowiedzialny jest również za partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się ESG i podejmowanie wraz z nimi wspólnych działań. W styczniu bank dołączył do programu Climate Leadership, który wspiera firmy w działaniach zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. W ramach programu Credit Agricole będzie pracuje z ekspertami nad redukcją śladu węglowego i edukacją ESG. W maju bank przystąpił do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu FOB), w ramach którego zyskał możliwość m.in. dzielenia się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz prezentowanie dokonań banku na zewnątrz.