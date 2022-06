Credit Agricole partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program Partnerstwa to czołowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu FOB), która jest płaszczyzną dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu. To także możliwość wzajemnego dzielenia się dobrymi praktykami w obszarze ESG, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Program ten tworzą liderzy CSR, czyli przedsiębiorstwa, które znajdują się w czołówce swoich branż, ale też zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Program Partnerstwa pozwala nie tylko na poznanie dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, ale też prezentowanie dokonań banku na zewnątrz. Dzięki członkostwu w programie Credit Agricole zyskuje możliwość angażowania się w inicjatywy FOB, podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników, czy organizowania CSR w praktyce. Bank ma również dostęp do szkoleń, webinarów i spotkań z ekspertami oraz platformy z dodatkowymi materiałami, np. publikacjami i badaniami FOB.

- Przystąpienie do Programu Partnerstwa FOB to dla nas kolejny krok w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, dzięki poruszaniu tematów ważnych dla społeczeństwa i dążeniu do wypracowania jak najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednoczymy się z firmami, które łączą siły w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych, ale co ważniejsze, w realny sposób przyczyniamy się do promowania ESG i CSR w naszym otoczeniu – tłumaczy Jędrzej Marciniak, wiceprezes Zarządu banku Credit Agricole.

Program Partnerstwa jest inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które stale poszukuje rozwiązań z obszaru społecznej odpowiedzialności dostosowanych do potrzeb i możliwości firm działających w Polsce. FOB koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce, dlatego przywiązuje dużą wagę do włączającej kultury organizacyjnej czy przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy.

Program Partnerstwa FOB to kolejny program związany ze zrównoważonym rozwojem, do którego Credit Agricole dołączył w ostatnich miesiącach. Drugim jest program Climate Leadership, który wspiera firmy w działaniach zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. W ramach programu bank będzie pracować z ekspertami nad redukcją śladu węglowego i edukacją ESG.