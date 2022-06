Klienci Credit Agricole umówią się na spotkanie z doradcą w CA24 eBank

Credit Agricole wprowadził nową opcję w swoim serwisie internetowym CA24 eBank. Klienci indywidualni, w kilku prostych krokach, mogą samodzielnie umówić się z doradcą na spotkanie w placówce. Wystarczy zalogować się na swoje konto, wejść w zakładkę „Umów spotkanie”, wybrać temat spotkania i dogodny dla siebie termin. W tej samej zakładce klient widzi wszystkie swoje planowane spotkania i może nimi swobodnie zarządzać.

- Chcemy, żeby nasi klienci mieli wybór, jakimi kanałami chcą się z nami kontaktować. Taki sposób umawiania spotkań i zarządzania nimi jest nie tylko szybki, ale przede wszystkim bardzo wygodny. Wystarczy kilka kliknięć i gotowe – mówi Marta Chlasta, manager ds. bankowości internetowej w Credit Agricole.

Klient w trakcie umawiania spotkania określa jego cel. Dzięki temu doradca może wcześniej przygotować się do spotkania, np. wydrukować niezbędne materiały. To pozwoli jeszcze sprawniej obsłużyć klienta. Oprócz tego, przy wyborze niektórych spotkań, pojawią się dodatkowe informacje przydatne z punktu widzenia klienta. Bank podpowie w nich np. jakie dokumenty należy ze sobą zabrać, żeby spotkanie z doradcą przebiegło pomyślnie. Dodatkowo klient ma możliwość dodania komentarza do swojego spotkania.

Na spotkanie z doradcą mogą umówić się także na infolinii, poprzez formularz na stronie internetowej banku lub poprzez czat dostępny w nowej aplikacji CA24 Mobile i serwisie CA24 eBank.