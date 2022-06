Credit Agricole wyróżniony w plebiscycie „Gwiazdy Bankowości”

Podobnie jak w ubiegłym roku, Credit Agricole zajął drugie miejsce w kategorii „Gwiazda relacji z klientami”. Zwycięzcą okazał się ING Bank Śląski, a trzecie miejsce zajął Bank Millennium. Kolejność w tej kategorii została ustalona na podstawie niezależnego badania opinii klientów.

Jak podkreślają organizatorzy, wyniki badań klientowskich pozwalają nie tylko na porównywanie banków między sobą, ale także na sprawdzenie, jak zmieniają się opinie o bankach na przestrzeni lat. Co ciekawe, od 2019 r. z 26 proc. do 15 proc. spadł odsetek osób, które mówią o tym, że zastanawiają się nad zmianą swojego głównego banku, a z 17 proc. do 21 proc. urósł odsetek tych, którzy widzą w swoim banku „zaufanego partnera biznesowego”.

Credit Agricole zajął również czwarte miejsce w kategorii „Gwiazdy ESG”, za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. To awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłorocznego rankingu. Tym razem członkowie kapituły oceniali kampanie i programy edukacyjne; uwzględnianie czynników ESG w ofercie, ocenie finansowanych przedsięwzięć i w procesie wyboru dostawców, a także inicjatywy wewnętrzne mające pozytywny wpływ na środowisko.

- Przyznane wyróżnienia idealnie odzwierciedlają nasz sens istnienia (riason d’etre), który brzmi: „Codziennie działamy na rzecz klientów i społeczeństwa”. Cieszymy się, że klienci i eksperci doceniają to, co robimy – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik banku.

„Gwiazdy Bankowości” to ranking, który wyróżnia najlepsze banki w Polsce. Plebiscyt organizuje Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z firmą doradczą PwC. W tym roku odbyła się już jego ósma edycja.