Damian Ragan, Credit Agricole: Kredyty ze stałą stopą zyskują na popularności

– Kredyty o stałym oprocentowaniu to wciąż zdecydowana mniejszość jeśli chodzi o cały portfel aktywnych umów, ale wyraźnie przeważają one wśród umów nowych. W Credit Agricole Bank Polska stanowią one już ponad 80 proc.- Wszyscy się uczymy, a świadomość zagrożeń rośnie gdy ich doświadczamy – podkreśla Ragan.

– Kiedy na początku zeszłego roku w wyniku Rekomendacji S polskie banki zaczęły proponować takie umowy hipoteczne, zainteresowanie było niewielkie, na poziomie 5-7 proc. To się zaczęło zmieniać po pierwszych podwyżkach stóp procentowych. Pamiętajmy że rok temu o tej porze narracja na temat inflacji i stop procentowych była zupełnie inna. Co do inflacji wszyscy się pomyliliśmy, bo aż tak dynamicznego wzrostu cen nikt się nie spodziewał – dodaje wiceprezes Credit Agricole w wywiadzie dla Interia Biznes.

