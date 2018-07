Pożyczkę od Credit Agricole zaciągniesz bez wizyty w banku

Bank Credit Agricole jest jedną z pierwszych instytucji, które udostępniły ofertę kredytów gotówkowych na platformie FinAi. Innowacyjne rozwiązanie stworzone przez polski fintech zapewnia klientom wybór spośród realnych ofert banków, pozwala dopasować kredyt do potrzeb użytkownika, a następnie umożliwia podpisanie umowy bez konieczności wizyty w placówce czy wysyłania umowy kurierem.



W trakcie całego procesu klientowi towarzyszy pierwszy w Polsce zautomatyzowany doradca, który wyjaśnia ewentualne wątpliwości i pomaga spersonalizować kredyt.



- Automatyzacja i konieczność uproszczenia procesów to jedno z największych wyzwań stojących przed branżą bankową. W Credit Agricole przykładamy dużą uwagę do wdrażania nowatorskich rozwiązań, które tworzą nową jakość dla klientów, zarówno w kontakcie osobistym jak i zdalnym. Przykładem takich działań jest współpraca z platformą FinAi, która maksymalnie upraszcza drogę klientów do kredytu online, a jednocześnie oferuje użytkownikom wartość dodaną w postaci spersonalizowanej asysty – mówi Vinodh Rajamoney, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Zmianą i Cyfryzacją w banku Credit Agricole.



Już teraz klienci mogą za pośrednictwem FinAi w prosty i wygodny sposób wnioskować w Credit Agricole o kredyt w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.



- Cieszymy się, że dołączył do nas bank, który przywiązuje dużą wagę dobudowania długoterminowych relacji z klientami a jednocześnie jest otwarty na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W oparciu o podobne zasady powstała platforma FinAi, która zapewnia klientom jasne i rzetelne informacje o produktach, a parterom oferuje transparentne zasady współpracy – mówi Rafał Czernik, prezes FinAi. Wierzę, że zarówno bank Credit Agricole, jak i kolejni partnerzy będą wspólnie z nami rozwijać platformę z korzyścią dla polskiego sektora bankowego i konsumentów – dodaje Rafał Czernik.



Integracja z platformą FinAi jest już kolejną innowacją w banku Credit Agricole w celu zwiększenia efektywności procesów sprzedaży. Bank wdrożył między innymi dwa mechanizmy wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji: czatbota – który wspomaga sprzedaż kredytów gotówkowych na Facebooku z wykorzystaniem komunikacji przez Messengera oraz telebota – który optymalizuje kampanie sprzedażowe kredytu gotówkowego. Weryfikuje on potencjał sprzedażowy leadów z kampanii internetowych, jeszcze przed rozmową klienta z doradcą Contact Center.



FinAi to założona w 2016 r. polska spółka technologiczna z branży finansowej, członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W czerwcu 2018 r. FinAi uruchomił pierwszą niezależną platformę kredytową w Polsce, która umożliwia wzięcie kredytu bankowego w 100 proc. przez Internet - od weryfikacji klienta przez wybór ofert przygotowanych w oparciu o jego zdolność kredytową, aż do podpisania umowy online z bankiem. Firma planuje, że do 2020 r. za pośrednictwem platformy zostaną udzielone kredyty o wartości 1 mld zł.