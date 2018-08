Credit Agricole: płać kartą a spłatę rozłóż na raty

Każda osoba, która dotychczas nie korzystała z kart kredytowych w banku Credit Agricole, może złożyć wniosek o wydanie karty Standard, Silver lub Gold i skorzystać ze specjalnej promocji. Umożliwia ona rozłożenie na raty 0% każdej kwoty za dowolne zakupy zrobione kartą w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada.

- Urlop w sierpniu, wyprawka szkolna we wrześniu lub nagły niespodziewany wydatek - dodatkowe wsparcie zawsze się przyda. Decydując się na kartę kredytową w okresie trwania promocji, każdy wydatek można spłacić w trzech, sześciu lub 12 wygodnych ratach, które nic nie kosztują. W efekcie klient oddaje tyle, ile pożyczył. Minimalna kwota transakcji to 300 zł, by ją rozłożyć na raty wystarczy jeden telefon lub wizyta w placówce - wyjaśnia Piotr Dwornik, dyrektor Departamentu Zarządzania kartami Kredytowymi i Alternatywnymi Płatnościami.

Karty kredytowe Credit Agricole pozwalają płacić za zakupy i usługi pieniędzmi pożyczonymi od banku bez żadnych odsetek nawet do 56 dni. Dodatkowym atutem kart jest możliwość korzystania z okazji i zniżek w ramach Klubu Rabatowego, dostępnych w ponad 10 000 punktów usługowo-handlowych w całej Polsce.

- Karta kredytowa jest bezcenna kiedy szybko potrzebujemy dodatkowej gotówki, której akurat nie mamy w portfelu lub na koncie. Jest niezastąpionym narzędziem do rezerwowania biletów lotniczych, czy hoteli. Korzystanie z karty jest także dobrym sposobem, aby małymi krokami budować wiarygodność kredytową w swoim banku - zachęca Piotr Dwornik.