Credit Agricole zwiększa bezpieczeństwo swojej aplikacji mobilnej

To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania na urządzeniu mobilnym klienta wyświetli się komunikat o wykryciu plików zagrażających bezpieczeństwu rachunku klienta (aplikacja automatycznie poda nazwę wirusa). Dopiero po usunięciu złośliwego oprogramowania z urządzenia i ponownym aktywowaniu CA24 Mobile, klient będzie mógł ponownie skorzystać z aplikacji.

- Bezpieczeństwo środków naszych klientów i ich danych to dla nas kwestia priorytetowa. Dlatego dodaliśmy do aplikacji CA24 Mobile funkcjonalność, która pomoże wykryć złośliwe oprogramowanie na urządzeniu mobilnym. To pozwoli na znaczące ograniczenie przypadków kradzieży metodą "malware", czyli przy pomocy nieautoryzowanego transferu środków z konta klienta na konto złodzieja - wyjaśnia Beata Mikołajczyk, dyrektor Biura Ryzyka Operacyjnego i Stałej Kontroli w banku Credit Agricole.

Jak to działa?

Podczas logowania klienta do aplikacji CA24 Mobile następuje sprawdzenie czy na telefonie klienta jest zainstalowane złośliwe oprogramowanie. Jeśli takie oprogramowanie występuje, klient nie zaloguje się do CA24 Mobile. Aplikacja wyświetli na ekranie urządzenia klienta komunikat z nazwą złośliwego oprogramowania, które zostało wykryte. Aplikacja automatycznie się dezaktywuje i z listy zaufanych urządzeń usunięte zostaje zainfekowane urządzenie. Bez usunięcia złośliwego oprogramowania klient będzie mógł ponownie aktywować aplikację, ale podczas logowania powtórzy się sytuacja opisana w punkcie 2. Sytuacja będzie występować dopóki klient nie usunie z telefonu złośliwego oprogramowania. Po skutecznym usunięciu złośliwego oprogramowania do zalogowania się na CA24Moblie, klient będzie musiał ponownie aktywować aplikacje (czyli wprowadzić identyfikator i klucz używany do logowania w bankowości internetowej CA24; ustawić hasło mobilne oraz PIN; zatwierdzić aktywację, podając hasło SMS lub klucz ze wskazaniem tokena).

Aplikacja CA24 Mobile została udostępniona klientom CABP w kwietniu 2016 r. Jest jedną z najlepiej ocenianych przez klientów aplikacji bankowych w Polsce. Obecnie korzysta z niej ponad 100 tys. aktywnych użytkowników (jedna trzecia z nich to użytkownicy mobile-only). Od początku 2018 r. za jej pośrednictwem wykonanych zostało ponad 2,1 mln operacji bankowych, głównie przelewów środków do innego banku.

Aplikacja CA24 Mobile wyróżnia się m.in. funkcją logowania kontekstowego: klient, który posiada dostęp do profilu indywidualnego i firmowego loguje się jednym hasłem może przełączać się między kontekstami bez konieczności wylogowania się z aplikacji. Przy kilku profilach, użytkownik może ustanowić jeden domyślny, który wyświetli się bezpośrednio po zalogowaniu.