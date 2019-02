Pracownicy Credit Agricole „wychodzili” pomoc dla dzieci

Akcja Power Kroki miała na celu promowanie aktywnego stylu życia oraz zachęcenie pracowników banku do regularnych spacerów. W ciągu dwóch miesięcy, wzięło w niej udział 100 osób z całej Polski, które wspólnie pokonały 21 050 kilometrów i spaliły ponad 2 miliony kalorii.

– Inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i odbiła się szerokim echem wśród pracowników naszego banku. Dlatego planujemy powtórzenie tej akcji – mówi Katarzyna Obuchowska z zespołu ds. strategicznych inicjatyw HR.

Power Kroki to część programu powerON - wewnętrznej inicjatywy banku Credit Agricole, która odpowiada na potrzeby pracowników dotyczące większej efektywności w pracy i w domu. Dzięki programowi pracownicy dowiadują się, jak zarządzać swoją energią i lepiej ją wykorzystywać.

- Dzięki udziałowi w różnych inicjatywach zdobywają wiedzę i umiejętności, nabywają doświadczenia oraz czerpią inspiracje do zarządzania swoją energią tak, by mieć zasoby do realizacji wyzwań zawodowych i osobistych. Nasi pracownicy wspólnie trenują, rywalizują i osiągają wyznaczone przez siebie cele w ramach takich dyscyplin sportu, jak: bieganie, jazda na rowerze, pływanie, gra w siatkówkę i koszykówkę, jazda na rolkach, trekking, sporty fitnessowe i siłowe – mówi Katarzyna Obuchowska.

Bank często stara się łączyć zaangażowanie swoich pracowników w sport z działalnością charytatywną. Maszerujący i spacerujący pracownicy Credit Agricole „wychodzili” u swojego pracodawcy darowiznę w wysokości 24 tys. złotych na rzecz Powiatowego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego w Pieszycach. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu sportowego oraz organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla wychowanków ośrodka.