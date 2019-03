Kredyt gotówkowy Credit Agricole najlepszy w rankingu FinAi

Credit Agricole aktualnie oferuje promocję „Pożyczka gotówkowa bez prowizji” na małe i duże życzenia. Dla nowych pożyczkobiorców promocyjne warunki oferty to: 0% prowizji, oprocentowanie stałe na poziomie 7,6% i RRSO 7,88%. Promocja „Koncertowa pożyczka do 36 rat 2” trwa do 31 marca i dostępna jest we wszystkich placówkach Credit Agricole oraz telefonicznie pod numerem 19 019 (koszt wg stawki operatora). Więcej informacji na stronie: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-gotowkowy

- W Credit Agricole słuchamy naszych klientów i dostarczamy im takich produktów, jakich potrzebują. Nasze atrakcyjne pożyczki gotówkowe cieszą się dużą popularnością, co świadczy, że trafiamy w oczekiwania rynku. Cieszymy się, że dostrzegają to również twórcy rankingów porównujących oferty – komentuje Piotr Skoczek, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Kredytowymi. - Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą - atrakcyjne propozycje czekają także na tych, którzy potrzebują wsparcia w innej kwocie.

FinAi to założona w 2016 r. polska spółka technologiczna z branży finansowej, członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jest to pierwsza niezależna platforma online, pozwalająca na wzięcie kredytu bankowego bez wychodzenia z domu. Pośredniczy pomiędzy bankami a klientami, dzięki czemu osoby biorące kredyty za pośrednictwem FinAi otrzymują oferty dopasowane do swojej sytuacji finansowej.