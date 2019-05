Zaprojektuj kartę Credit Agricole i wygraj nagrody dla siebie i swojej szkoły

Konkurs ma formę online: zadanie konkursowe umieszczone jest na stronie internetowej www.konkursmaksymalni.pl i właśnie tam uczeń zgłasza swój projekt karty. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń szkoły średniej. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja, a wyłonienie zwycięzców nastąpi w połowie czerwca.

Nagroda główna w postaci vouchera o wartości 5000 zł do zrealizowania w sieci sklepów RTV EURO AGD, zostanie przyznana jednemu uczniowi, który według jury zaprojektuje najciekawszą kartę. Do wygrania są również m.in. smartfony, tablety, kamery GoPro oraz wiele innych nagród. Czterech pierwszych laureatów konkursu wygrywa jednocześnie nagrodę dla swojej szkoły o wartości 1500 zł.

Bank Credit Agricole dla klientów młodych oferuje Konto dla Ciebie GO! - konto dla nastolatków, od 13 do 18 lat oraz Konto dla Ciebie MOVE! dedykowane klientom pomiędzy 18 a 27 rokiem życia. Prowadzenie Konta dla Ciebie GO! jest zawsze bezwarunkowo bezpłatne, natomiast w przypadku Konta dla Ciebie MOVE! wystarczy jedna transakcja kartą lub BLIKiem w miesiącu aby prowadzenie konta, korzystanie z karty płatniczej oraz wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce była zupełnie darmowa. Bezpłatne są również wszystkie przelewy Elixir zlecane w serwisie internetowym oraz w aplikacji mobilnej. Każda karta wydana do konta jest kartą wielowalutową, co umożliwia płacenie w PLN, USD, EUR i GBP bez prowizji za przewalutowanie – w ramach środków zgromadzonych na rachunku walutowym. Dodatkowo młodzi klienci mogą zdecydować się na kartę z wybranym wizerunkiem. Z kontem wygodne jest również oszczędzanie podczas codziennych zakupów z CAsaver, z wysoko oprocentowanym Rachunkiem Oszczędzam oraz z rabatami w blisko 10 000 sklepach w największym Klubie Rabatowym w Polsce.

Więcej informacji o kontach dla młodych klientów banku Credit Agricole: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/konta.

Więcej o konkursie:

https://www.youtube.com/watch?v=4q9bWaidWJ8