Zielona Góra już od 15 lat staje się mekką dla miłośników języka francuskiego. Wszystko za sprawą Festiwalu FrankoFilm, który jest okazją dla setek młodych ludzi z całego świata na realizowanie swojej pasji do języka poprzez sztukę kinematografii. Do udziału w tegorocznej edycji festiwalu zgłoszono 45 filmów krótkometrażowych – najlepsze będzie można poznać pod koniec maja w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. Gośćmi honorowymi tegorocznej edycji festiwalu będą: Philippe Tłokiński i Patrycja Volny, gwiazdy filmu „Kurier”.

- Credit Agricole jest dumnym ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i stara się promować ją szczególnie wśród młodzieży – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy banku. – W festiwalu FrankoFilm podoba nam się formuła konkursu, która angażuje uczniów i studentów do tworzenia opowieści o tym, co dzieje się wokół nich. Muszą wsłuchiwać się w tę rzeczywistość i przekładać ją na język filmowy, opowiadany w dodatku po francusku. Dla nas to podwójny powód do dumy, bo Credit Agricole jest przecież francuskim bankiem, dla którego uważne słuchanie jest częścią biznesowego DNA – tłumaczy Przybylski.

Każda edycja oprócz projekcji filmów konkursowych obejmuje także wiele innych atrakcji, m.in. projekcję filmu pełnometrażowego i spotkanie z odtwórcami głównych ról, spotkania ze znanymi osobistościami ze świata kina, warsztaty prowadzone przez renomowanych gości, a także wystawy, pokazy i wieczór integracyjny. Wszystkie pokazy filmów konkursowych są otwarte dla widzów – wstęp jest wolny.

Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych FrankoFilm – Zielona Góra to inicjatywa zapoczątkowana w 2002 roku przez Laurent Vavon, pełniącego obecnie funkcję dyrektora Festiwalu, prezesa organizującego go Stowarzyszenia Artownia, nauczyciela akademickiego języka francuskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz koordynatora Dni Frankofonii w Zielonej Górze. W ciągu 15 lat istnienia festiwalu odwiedziło go wiele osobistości związanych ze światową kinematografią, m.in. reżyserzy: Rafael Lewandowski i Kasia Adamik, aktorzy: Agata Buzek, Wojciech Pszoniak, Elisabeth Duda i inni ludzie kina, tacy jak np. operator filmowy Yann Seweryn.

- Bardzo cieszę się, że nasza inicjatywa na trwałe wpisała się w kalendarium imprez kulturalnych rozpoznawalnych już nie tylko w Zielonej Górze, ale także w całej Polsce i na Świecie. Obecnie, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z kinematografią i językiem francuskim, które realizuje podwójną, edukacyjno-kulturalną misję, rozbudzając marzenia i pasje setek młodych filmowców, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

W tym roku, do festiwalu, oprócz filmów polskich, otrzymaliśmy zgłoszenia m.in. z Francji, Niemiec, Czech, a także Konga czy Meksyku. – mówi Laurent Vavon - pomysłodawca

i organizator Festiwalu FrankoFilm – Zielona Góra.

Więcej informacji: www.frankofilm.pl